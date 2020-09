Tarification du carbone: Ottawa approuve le plan du N.-B.

Le gouvernement fédéral permettra finalement au Nouveau-Brunswick d’utiliser son propre système de tarification du carbone pour réduire les émissions des gros pollueurs, qu’il estime toutefois «considérablement plus faible» que le modèle proposé à l’échelle canadienne.

Le ministre fédéral de l’Environnement, Jonathan Wilkinson, a écrit dimanche à ses homologues du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario que leurs propositions «répondent aux exigences de rigueur fédérales», mais note qu’elles auront contre moins d’impacts sur l’environnement.

Le plan présenté par le gouvernement Higgs touche une plus faible partie des émissions. Il prévoit notamment que les grands pollueurs industriels devront réduire de 10% leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, alors que le système fédéral fixait l’objectif d’une baisse de 20%.

La tarification ne s’appliquera qu’à 0,84% de la production de gaz à effet de serre de la province la première année, pour atteindre 10% d’ici 2030.

«Le système que vous avez choisi est considérablement plus faible que le règlement fédéral et entraînera des réductions d’émissions moins importantes», souligne Jonathan Wilkinson. «Cela m’inquiète, et cela inquiète probablement de nombreux Néo-Brunswickois qui soutiennent le combat contre les changements climatiques.»

Selon l’équipe des progressistes-conservateurs, le système provincial censé protéger la compétitivité des installations industrielles du Nouveau-Brunswick, mais aussi permettre aux abonnés d’Énergie NB d’éviter les hausses de tarifs d’électricité.

Ce plan a été fortement dénoncé par les environnementalistes qui le trouvent beaucoup trop bienveillant à l’égard des grands émetteurs de gaz à effet de serre et ne les incite pas suffisamment à agir.

Toutes les installations qui émettent plus de 50 000 tonnes de GES par années devront s’y soumettre. Celles qui émettent entre plus de 10 000 tonnes de GES annuellement pourront aussi y adhérer de façon volontaire.

Si l’on se fie aux dernières données du programme national de surveillance des gaz à effet de serre, seules huit installations seront soumises aux nouvelles exigences.

En tête se trouve Irving Oil, qui a produit plus de 3 millions de tonnes de GES en 2017. Vient ensuite la centrale au charbon de Belledune, dont les émissions se sont élevées à 2,4 millions de tonnes en 2017.

Les centrales Bayside et Coleson Cove à Saint-Jean, les usines de papier Irving Pulp & Paper et Irving Paper, l’usine Graymont de Havelock et le moulin AV Group NB à Nackawic dépassent également le seuil imposé par la province.

On ignore pour le moment quand Ottawa permettra au Nouveau-Brunswick de mettre en place son système pour remplacer la taxe fédérale, qui s’élève à 30$ la tonne.

Le ministre Wilkinson note toutefois que son gouvernement a l’intention de revoir le programme en 2022 et qu’il resserrera alors les règles pour les grands émetteurs, parce que les provinces ont trouvé des échappatoires qui leur permettent de respecter les normes fédérales sans atteindre la même réduction d’émissions.

Louise Comeau du Conseil de la conservation du Nouveau-Brunswick, dénonce le feu vert donné par Ottawa à ce qu’elle juge être des «règlements faibles qui permettent à Irving Oil, à Énergie NB et aux autres gros pollueurs industriels d’échapper à des mesures climatiques sérieuses».

«Nous devons relever le défi du changement climatique et cela signifie veiller à ce que la pollution ne soit pas gratuite, combler les lacunes de la réglementation et poursuivre un avenir énergétique propre qui ne génère pas de déchets nucléaires dangereux», plaide celle qui s’est présentée sous la bannière du Parti vert lors de la récente campagne électorale.

«Le Nouveau-Brunswick risque de ne pas être préparé aux réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre nécessaires pour éviter la surchauffe de la planète.

Cette décision du ministre Wilkinson survient à la veille d’une audience de la Cour suprême du Canada, qui doit déterminer si Ottawa dispose des pouvoirs constitutionnels afin d’établir une norme nationale pour la tarification du carbone – et d’imposer des programmes fédéraux à toutes les provinces qui ne s’y conforment pas.

Rappelons que le gouvernement fédéral avait également autorisé le Nouveau-Brunswick à imposer sa propre taxe carbone sur le prix de l’essence à partir du 1er avril 2020. Cette taxe 6,6 centimes par litre s’est accompagné d’une réduction de 4,6 centimes de la taxe d’accise sur l’essence.