Tourisme: les exploitants demandent plus d’aide aux gouvernements 

L’industrie touristique estime que les gouvernements fédéral et provincial devront l’appuyer davantage au cours des prochains mois. Les programmes existants n’ont pas fait de tort, mais sont nettement insuffisants aux yeux de divers intervenants.

Depuis le début de la pandémie, les exploitants ont dû faire des pieds et des mains pour tenir le coup en attendant la réouverture des frontières et un éventuel retour à la normale.

Bon nombre d’entre eux ont eu un coup de pouce d’Ottawa par l’entremise de la Subvention salariale d’urgence du Canada. Ce programme va être progressivement réduit à compter de la fin septembre et disparaîtra complètement d’ici la fin de l’année.

La PDG de l’Association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick, Carol Alderdice, croit qu’il faut que cette subvention soit prolongée.

«Je travaille avec le fédéral pour qu’ils puissent garder la subvention salariale jusqu’en juin 2021. C’est vraiment ça qui a aidé la majorité des entreprises à survivre (jusqu’à maintenant), parce que 75% de leurs salaires étaient payés», dit-elle.

Elle craint que bon nombre d’entreprises fermeront leurs portes si la subvention est bel et bien supprimée progressivement au cours des prochains mois.

«Si ça s’en va, il y aura beaucoup d’exploitants qui ne pourront pas survivre ou garder leurs employés pour l’année prochaine. C’est certainement quelque chose dont j’ai peur si les programmes ne sont pas là pour les aider.»

La copropriétaire des Croisières Shediac Bay, Denise LeBlanc, abonde dans le même sens.

«On va avoir besoin de ça l’an prochain», dit cette entrepreneure.

Elle croit aussi que Fredericton va devoir en faire plus pour aider l’industrie touristique.

Selon elle, le programme d’incitation du voyage Explore NB – qui va bientôt permettre aux résidents du N.-B. de demander le remboursement de 20% de leurs dépenses admissibles – n’a pas fait une grande différence cet été.

«Les gens qui sont venus, des fois il fallait leur demander s’ils voulaient un reçu. Je pense qu’ils seraient venus de toute façon. Je ne pense pas que ç’a eu d’impact, ça c’est certain.»

Denise LeBlanc croit que le gouvernement provincial pourrait entre autres permettre aux entreprises comme la sienne de s’inscrire au programme Stages d’emploi étudiant pour demain (SEED).

«Je pense que l’an prochain, il faut que la province regarde à aider aussi avec des programmes d’emplois pour les étudiants. Cette année, on ne se qualifiait pas parce que les emplois d’été étaient juste pour les organismes à but non lucratif, les villes et les villages. Je crois que le tourisme, on aura besoin de quelque chose de la province.»

Le directeur du développement touristique de la Commission de services locaux de la Péninsule acadienne, Yannick Mainville, croit pour sa part que les gouvernements devront songer à la création d’un programme d’aide ciblant l’industrie touristique.

«Il faudra peut-être penser à voir s’il ne pourrait pas y avoir des aides pour les opérateurs touristiques. Mais je ne sais pas à quel point, je ne sais pas quels seraient les critères.»

Effondrement de l’achalandage dans les parcs provinciaux et au VHA

La grande majorité des parcs provinciaux ont été pas mal moins achalandés cet été, selon des données du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick.

En 2019, ils avaient attiré 559 196 visiteurs de mai à août. Cette année, à cause de la pandémie, on a seulement compté 367 288 visiteurs. Il s’agit d’une baisse de 34%.

Tous les parcs provinciaux ont connu une baisse, sauf celui du mont Carleton. Il a accueilli 25 194 visiteurs, soit 2249 de plus que l’année dernière.

Le Village historique acadien, situé à Bertrand, a lui aussi été pas mal moins occupé qu’à l’habitude.

En 2019, 52 991 visiteurs ont visité ce lieu touristique pendant la saison estivale. Cette année, le VHA n’a attiré que 12 117 personnes. Cela représente une baisse de 77%.