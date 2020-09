Un été particulièrement difficile pour l’industrie touristique

L’heure est au bilan pour les exploitants touristiques du Nouveau-Brunswick, au terme d’une saison estivale profondément perturbée par les conséquences de la COVID-19. L’industrie panse ses blessures et espère que l’été 2021 sera nettement meilleur.

Denise LeBlanc en a vu de toutes les couleurs au cours des derniers mois. La pandémie n’a vraiment pas épargné Croisières Shediac Bay, l’entreprise dont elle est la copropriétaire.

Son bateau est seulement parti en mer à compter du 1er juillet, un mois plus tard qu’à l’habitude, en raison des restrictions imposées par Transport Canada. La saison a ensuite démarré très lentement.

«On a juste commencé à voir un peu de touristes locaux vers la fin juillet. Le mois d’août, on en a eu un peu plus. On n’a pas eu plus qu’environ 2000 visiteurs dans tout l’été. D’habitude c’est 10 000», dit-elle en lâchant un petit soupir.

Elle estime que le nombre de clients a diminué de 85% en juillet, d’au moins 70% en août et de 85% en septembre. L’impact a été énorme, et ce, même s’il s’agit d’une entreprise bien connue dans la région et établie depuis plusieurs années.

Et Denise LeBlanc croit que les choses aient été bien pires s’il n’avait pas fait si beau cet été.

«Merci, le bon Dieu, qu’il a fait beau. Pense s’il avait plu. Comme nous autres, ça n’aurait pas été fameux. Qui va aller sur un bateau quand il pleut? Je pense que les restaurants auraient subi la même chose», dit-elle.

Pays de la Sagouine: six fois moins de visiteurs

De nombreux autres exploitants touristiques sont dans le même bateau que les Croisières Shediac Bay. C’est le cas du Pays de la Sagouine, une importante attraction située à Bouctouche.

Son directeur général et artistique, Luc LeBlanc, raconte que lui et ses collègues ont tout d’abord cru qu’ils ne pourraient pas du tout ouvrir leurs portes.

«Quand la pandémie est arrivée et qu’on était en pleines restrictions, on ne pouvait pas sortir de nos maisons. Nous autres, on pensait qu’on n’avait pas de saison. Ç’a commencé comme ça.»

Lorsque le gouvernement provincial a permis de petits rassemblements et la réouverture de divers commerces, le Pays a saisi l’occasion de sauver sa saison.

L’Île-aux-Puces est restée fermée et les spectacles ont eu lieu dans le resto-théâtre situé sur la terre ferme à raison de quatre représentations par jour, cinq jours par semaine (avec seulement 40 spectateurs par représentation).

Au final, ces changements importants ont eu un impact énorme sur l’achalandage, selon Luc LeBlanc.

«Juste pour mettre ça en perspective, on a à peu près 400 personnes par jour en moyenne habituellement. Ça équivaut à environ 30 000 personnes dans l’été. (…) Mais cette année, on a eu à peu près 5000 personnes. C’est une grosse baisse.»

Bilan très mitigé dans la Péninsule

Il n’y a pas que dans le Sud-Est que la pandémie a fait des siennes. Cela a aussi été le cas un peu partout ailleurs dans la province.

Le directeur du développement touristique de la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne, Yannick Mainville, rapporte que certaines entreprises ont tiré leur épingle du jeu malgré la crise.

C’est notamment le cas des campings, des chalets, des attractions extérieures et des cantines.

«Les commentaires qu’on reçoit (de la part de ces exploitants), c’est que c’est meilleur qu’on pensait en termes de revenus. C’est sûr qu’il y a des diminutions pratiquement partout, parce que veut veut pas, plus de 60% de nos visiteurs sont habituellement des Québécois.»

Certains types d’entreprises ont encaissé un coup plus dur que d’autres, selon lui.

«Quand on regarde au niveau des motels, des petits hôtels et des gîtes, c’est là que l’on a souffert.»

Les expériences extérieures ont eu la cote

Ailleurs dans la province, ce sont aussi les restos et les hôtels qui ont le plus souffert des conséquences de la pandémie.

C’est ce qu’indique la PDG de l’Association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick, Carol Alderdice,

«Avec la distanciation physique, les restaurants n’étaient qu’à 50% de capacité. Le monde trouve encore ça un peu difficile de rester à l’hôtel, parce qu’ils n’ont pas le contrôle de leur environnement», dit-elle.

Des données du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture appuient ses propos. De mai au début septembre, le nombre de nuitées au Nouveau-Brunswick a été deux fois moins élevé cette année qu’au cours de la même période en 2019.

D’après ce que lui ont dit ses membres, les régions qui misent surtout sur le plein air ont le mieux réussi à limiter les dégâts au cours des derniers mois.

«La Miramichi, la Péninsule, Saint-Andrews, Saint-Martins; ils ont tous beaucoup d’expériences dehors. Ils ont vraiment bien fait. Je pense que c’est pour ça qu’ils ont eu un assez bon été.»

Mais d’autres régions qui ont elles aussi plusieurs importantes attractions extérieures n’ont pas eu autant de chance. Carol Alderdice pense notamment au Madawaska et au Restigouche.

«On me dit qu’Edmundston et Campbellton n’ont pas fait aussi bien. Ils sont proches du Québec et le Québec est leur marché. Et puis le monde (du N.-B. et des autres provinces de l’Atlantique) ne s’est pas rendu aussi loin que Campbellton et Edmundston», dit-elle.