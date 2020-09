Alex Arseneau à la présidence de la FÉÉCUM

La population étudiante du campus de Moncton de l’Université de Moncton a parlé: Alex Arseneau est leur nouveau président.

L’étudiant de quatrième année en sociologie a l’intention de plancher sur le dossier des frais de scolarité, et il aimerait voir un campus plus «vert».

Alors que beaucoup d’étudiants suivent des cours à distance avec des frais de scolarité plus élevés que l’an dernier, Alex Arseneau sait que l’argent sera encore une fois le sujet de l’heure cette année.

«La question des droits de scolarité est celle qui préoccupe le plus les étudiants en ce moment. Étant leur porte-parole, on va travailler sur ce qu’on peut faire avec l’administration et les différentes associations ou syndicats de l’Université pour mettre un plan en place. On veut vraiment se mobiliser sur la question.»

Alex Arseneau a été élu lors d’une élection partielle le 17 septembre, quelques mois après le départ hâtif de la présidente Mélinda Prince.

Il rejoint Jaber Najim, Emily Muckler et Alain Lavoie au comité exécutif la FÉÉCUM.

Le nouveau président, qui est aussi militant écologiste, propose rien de moins qu’une «transition écologique ambitieuse» – il veut par exemple doter le campus d’une méga plantation d’arbres fruitiers.

Les étudiants auraient ainsi accès à des fruits en tout temps, et le projet contribuerait à réduire l’empreinte carbone du campus, selon lui.

«Ce serait l’une des meilleures choses qu’on pourrait faire contre le réchauffement climatique.»

Il affirme que les fonds pour réaliser ce genre de projet sont disponibles.

«Je suis coorganisateur d’un jardin collectif à Moncton, et on a eu beaucoup de financement d’un projet de permaculture, donc il existe beaucoup de différents endroits où on pourrait aller pour trouver du financement.»

«C’est quelque chose qui est quand même assez accessible, et on peut travailler avec l’Université pour réaliser ça sur le campus.»

Le nouveau président rappelle que l’université a pris des engagements en matière de climat.

En décembre 2019, le Conseil des gouverneurs a adopté à l’unanimité une résolution pour se doter «dans la prochaine année» d’un plan d’action et de mesures «concrètes et mesurables» pour «atteindre la carboneutralité» et sensibiliser la communauté universitaire à cet enjeu.

Alex Arseneau est aussi le frère du politicien Kevin Arseneau, député vert de Kent-Nord, qui a aussi été président de la FÉÉCUM en 2013.

«J’admire beaucoup Kevin, et il est définitivement une inspiration pour m’impliquer.»