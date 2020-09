Ils remportent 18,2 millions $ «en s’accrochant à leur rêve»

De nombreux Terre-Neuviens ont vérifié leurs billets après avoir appris la nouvelle du gain de 18,2 millions $ à Saint-Jean lors du tirage de la loterie 6/49 du 12 septembre.

Nicole Parsons et François-Xavier Morency de Saint-Jean, Terre-Neuve, ont entendu la nouvelle tout de suite, mais ont gardé leur billet un moment avant de le vérifier pour garder le rêve d’être gagnants le plus longtemps possible.

«J’ai dit à ma mère l’autre jour: «plus vite je le vérifierai, plus vite je saurai que je ne suis pas la gagnante, alors je vais le garder un peu plus longtemps, a déclaré Nicole. Je m’accrochais à ce rêve que ça pourrait être nous. Je ne m’attendais certainement pas à ce que ce soit le cas.»

Nicole ne vérifie jamais les billets à la maison ou en ligne. Pour ce faire, elle va toujours chez un détaillant. «J’étais en route pour le gymnase quand je me suis dit que je devrais finir par vérifier. C’était étonnant. Je n’arrivais pas à le croire quand j’ai découvert que je tenais le billet gagnant d’un gros lot.»

Nicole, gestionnaire des ressources humaines, et François-Xavier, qui travaille dans le secteur du transport maritime, prévoient tous deux de prendre leur retraite le plus tôt possible grâce à leur gros lot.

«Avec cette somme d’argent et la situation actuelle, il y a d’autres familles qui ont besoin de nos emplois pour pouvoir retourner travailler», a déclaré François-Xavier.

«Nous n’avons plus besoin de ce travail, donc professionnellement, nous pouvons nous retirer et nous assurer de donner un emploi à deux autres personnes qui en ont besoin.»

Le couple affirme que sa principale priorité est de s’occuper de leurs familles et de passer plus de temps avec leurs parents. Parmi les autres projets qu’ils envisagent de réaliser avec leurs gains, citons les voyages, la création d’expériences spéciales pour leurs neveux et nièces et l’achat d’un appartement à Québec afin qu’ils puissent rendre visite à la mère de François-Xavier et à sa famille plus souvent et plus facilement.

Ils sont les deuxièmes gagnants du gros lot du Lotto 6/49 en un mois, rejoignant Raymond Lillington de Dingwall (N.-É.) qui a gagné 17,4 millions $ lors du tirage du 15 août.