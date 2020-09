Deux francophones et un Autochtone reçoivent le prix Dialogue

Deux francophones et un autochtone remportent le prix Dialogue de la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick pour l’harmonie et le respect.

Lyne Chantal Boudreau, David Michaud et Brian Francis ont reçu leur prix lors d’une cérémonie à la résidence de Brenda Murphy, jeudi, à Fredericton.

Mme Boudreau a été choisie par le comité de sélection pour son combat contre la violence familiale et conjugale.

M. Boudreau a été récompensé pour son travail pour la diversité et l’égalité des chances dans le milieu des affaires.

M. Francis a été honoré pour son dévouement à la préservation de la langue et de la culture mi’kmaq.

Dialogue NB est un organisme sans but lucratif dédié à la cohésion sociale ainsi qu’à la compréhension, au respect et à l’harmonie entre tous les Néo-Brunswickois.

Le prix Dialogue a été créé en 2003 et est parrainé par la représentante de la Couronne au Nouveau-Brunswick.

«J’admire Lyne Chantal Boudreau qui consacre chaque instant de sa vie à se battre pour que les femmes puissent vivre et s’épanouir avec dignité et en sécurité dans la province», a commenté la lieutenante-gouverneure Murphy au sujet de la professeure et chercheuse de l’Université de Moncton et militante féministe.

David Michaud est directeur de succursale à Moncton pour la Banque Nationale. M. Michaud se fait un devoir d’embaucher des immigrants pour garantir la diversité au sein de son personnel.

«Il représente à mes yeux un véritable exemple de recruteur et un ambassadeur de la diversité», a déclaré Brenda Murphy.

Brian Francis est le premier récipiendaire autochtone du prix Dialogue. Producteur indépendant, réalisateur et écrivain, l’homme de la Première Nation d’Elsipogtog est aussi le premier interprète et traducteur mi’kmaw du Parlement canadien.

«J’ai le plus grand respect pour Brian Francis qui, par sa maîtrise de l’histoire, de la culture et de la langue mi’kmaq, contribue de la plus belle manière qui soit à préserver ce précieux héritage», a souligné Mme Murphy.

Les récipiendaires ont pris la parole un à un devant une cinquantaine de personnes réunies dans le jardin de la résidence de la lieutenante-gouverneure.

«Ce prix m’offre une occasion de redonner la parole à celles et ceux qui m’ont fait confiance et qui agissent dans l’ombre. Il représente le soutien de mes proches et célèbre la réussite des personnes que j’ai eu l’honneur d’accompagner», a confié Lyne Chantal Boudreau.

David Michaud a dit espérer «pouvoir (s)’appuyer sur ce prix prestigieux pour inciter le plus grand nombre à partager (son) engagement personnel et professionnel en faveur de la diversité et, plus largement, de la cohésion sociale. La différence est une richesse.»

Brian Francis souhaite que «ce prix mette en lumière l’importance de préserver la culture et la langue mi’kmaq, qui sont menacées de disparaître».

«J’aimerais qu’il constitue une clé pour continuer à développer le dialogue entre les communautés», a exprimé M. Francis.