La Cour suprême se penchera sur un célèbre vol de sirop d’érable

La Cour suprême du Canada aura à se pencher sur l’amende à payer pour un célèbre vol de sirop d’érable.

L’intimé, Richard Vallières, a été reconnu coupable de fraude, de trafic et de vol de sirop d’érable d’une valeur de 18 millions $ entre 2011 et 2012 dans un entrepôt de la Fédération des producteurs acéricoles à Saint-Louis-de-Blandford, au Centre-du-Québec.

La Cour supérieure avait d’abord ordonné M. Vallières à verser près de 10 millions $ en amendes compensatoires en 10 ans, puisqu’il est impossible de récupérer les biens volés. Le montant a été considéré comme exorbitant par la Cour d’appel, qui l’a abaissé à 1 million $.

Le plus haut tribunal du pays aura à déterminer si la Cour d’appel a erré en abaissant l’amende compensatoire qui devra être payée aux producteurs acéricoles.

Des perquisitions ont été menées au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et dans le nord-est des États-Unis dans le cadre de l’enquête sur le vol de sirop d’érable et plus de 20 individus ont été arrêtés.

M. Vallières a été reconnu coupable en 2016.