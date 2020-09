Les producteurs d’alcool artisanal reviennent à la charge

Les producteurs d’alcool artisanal du Nouveau-Brunswick cognent à la porte du nouveau gouvernement de Blaine Higgs. Ils veulent régler la controverse entourant l’entente avec Alcool NB.

Le regroupement, qui comprend une centaine de propriétaires de microbrasseries, de vignobles, de distilleries, de cidreries à travers la province, critique le manque de libre entreprise dans leur industrie depuis l’imposition de nouvelles règles par la société de la Couronne, au début de l’année.

«Nous avons besoin d’un gouvernement qui encourage l’investissement par les entreprises locales et les producteurs d’alcool artisanal sont des experts dans le développement communautaire. Nous voulons faire partie de la solution; nous ne voulons pas la charité ou critiquer. Nous aimerions un changement constructif dans la philosophie par rapport aux produits locaux. Nous devons stabiliser le risque que des réglementations imposées par la corporation qui a le monopole nuisent aux investissements privés dans notre belle province», a informé le président de l’association et coprésident de la Distillerie Fils du Roy de Paquetville, Sébastien Roy.

En janvier, Alcool NB a soumis les produits locaux aux mêmes normes que les autres produits sur ses tablettes et dans ses réfrigérateurs. Ainsi, si les alcools artisanaux n’atteignent pas un seuil de vente minimal pendant trois rapports trimestriels consécutifs, ils seront retirés des présentoirs.

«Nous croyons que les citoyens de la province du Nouveau-Brunswick sont actionnaires d’ANBL, estime M. Roy. Nous avons besoin des revenus d’ANBL, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des entreprises locales et incluant nos fermiers. C’est le rôle du gouvernement de prendre les décisions pour le bien économique de toute la province.»

Selon ses propos, cette politique va entraîner la fermeture d’entreprises locales, tout comme celle de limiter ces produits à un entrepôt centralisé non réfrigéré chez les succursales d’Alcool NB.

«Nos membres qui fonctionnent avec l’entrepôt centralisé remarquent que les tablettes où sont déposés les produits locaux sont souvent laissées vides très longtemps, ce qui n’est pas à l’avantage de nos petits producteurs du Nouveau-Brunswick», déplore M. Roy, à la tête d’une industrie qui rapporte plus de 17 millions en retombées économiques annuellement, somme qui ne cesse de croître.

L’Association requiert la réduction des formalités administratives, un délai ramené à 30 jours pour l’enregistrement d’un produit local alcoolisé (il est actuellement de six à neuf mois) et des ententes d’échanges commerciaux équitables avec les autres provinces.

«Nos membres nous disent qu’il y a 18 000 bouteilles de vin de la Nouvelle-Écosse dans les magasins d’ANBL et aucun vin du Nouveau-Brunswick n’est disponible en Nouvelle-Écosse», rapporte le porte-parole.

«Notre province doit grandir ensemble et les producteurs d’alcool artisanal peuvent faire une différence. Nous sommes tous à la recherche de stabilité et d’une reprise de l’économie. Les produits du Nouveau-Brunswick doivent avoir plus d’attention d’Alcool NB. Lorsque vous achetez un cidre de pomme fait de produits agricoles de notre province, ça aide notre PIB. Lorsque vous achetez un vin fait de raisins de notre province, vous créez de la richesse. Lorsque vous achetez un spiritueux fait de céréales cultivées ici, ça crée une économie circulaire. Lorsque nous achetons une bière à base d’ingrédients locaux et produits par des artisans du Nouveau-Brunswick, notre économie va de l’avant», continue Sébastien Roy.