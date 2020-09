Moncton honore trois citoyens

Robert K. Irving, Debbie McInnis et Brian Murphy se sont vus attribuer l’Ordre de Moncton 2020. La Ville a reconnu leur «contribution exceptionnelle» au tissu social de la collectivité.

Brian Murphy a siégé en tant que conseiller municipal, maire et député. Dans les six années de son mandat comme maire (1998‑2004), il a fait de Moncton la première ville officiellement bilingue du Canada en 2002.

Parmi ses autres réalisations figurent la conversion de l’ancien domaine du CN en complexe multisports, la construction de la nouvelle station de traitement des eaux, la rénovation du Marché Moncton et la fondation du Festival des fruits de mer de l’Atlantique.

Debbie McInnis est directrice générale de Centraide du Grand Moncton et du Sud‑Est du Nouveau-Brunswick. Son organisme finance 28 programmes. Elle a aussi travaillé pour Laubach Literacy New Brunswick et prend part à de nombreux comités, conseils et initiatives à propos de problèmes sociaux.

Robert K. Irving est coprésident et chef de la direction de l’entreprise J.D. Irving Limited. Ses entreprises emploient plus de 2000 personnes dans la région du Grand Moncton, selon la municipalité. Il a aussi été le président fondateur du Conseil du leadership économique de la Corporation de développement économique 3+.