«Ça clique entre nous»: un premier bilan mitigé à Caraquet

«Ça clique entre nous» n’a pas encore pris son erre d’aller à Caraquet. Même que ça ne clique pas très fort auprès de la clientèle et des commerçants. Les auteurs de cette initiative visant à motiver l’achat local en cette période de pandémie l’ont remarqué et prévoient revenir à la charge cet automne.

La Ville de Caraquet et la corporation de développement économique AcadieNor ont proposé cette formule au moment de la relance des activités en mai, après deux mois de confinement devant la menace de propagation du coronavirus.

Avec une page Facebook, des messages vidéo, des chandails, des macarons, des affiches et même des panneaux publicitaires géants, on voulait frapper un grand coup en jouant la corde sensible de la solidarité locale.

Quatre mois plus tard, les résultats semblent mitigés. En début de semaine, le conseiller municipal Camille Gionet s’est même demandé si ça fonctionnait vraiment, car il avait remarqué que très peu d’entreprises avaient embarqué dans ce bateau.

L’Acadie Nouvelle a effectué une tournée de plusieurs commerces de la communauté. Le journal s’est rendu compte de quelques constats.

En gros, les commentaires allaient de «on n’en a pas entendu parler», «les gens étaient indifférents» à «les impacts ont été invisibles». On ne voit pas d’affiches dans les vitrines des commerces. Personne ne portait un chandail à l’effigie de la campagne, aucun macaron n’était disponible sur les comptoirs.

Seules quelques entreprises ont dit avoir vu un intérêt accru de la communauté, mais elles ne pouvaient pas dire si ça venait expressément de ce slogan.

Daniel Landry, responsable du développement économique à la Ville de Caraquet, estime qu’il est difficile d’évaluer les résultats d’une telle promotion qui mise avant tout sur l’image et qui ne s’appuie pas sur des statistiques.

En fait, le seul chiffre qu’il peut donner, ce sont les 482 amis Facebook sur la page de «Ça clique entre nous».

«Nos entrepreneurs étaient inquiets durant le confinement face à quelque chose qu’on ne connaissait pas. Il y avait une grande incertitude et même de la panique. Il fallait donc bouger. Avec ce type de campagne, si on convainc une seule personne, on sort déjà gagnant. Aurions-nous pu faire mieux? Oui. Mais dans l’ensemble, nous sommes contents», explique-t-il.

«Faire mieux», ça signifie être plus proactif dans la promotion auprès des entrepreneurs et commerçants locaux, notamment. Là-dessus, M. Landry admet qu’on aurait pu en faire davantage, mais il ajoute également que cette action va des deux côtés.

C’est aussi ajouter diverses promotions et incitatifs de participation auprès des gens ciblés, fait-il part.

Chose certaine, cette campagne se poursuivra aussi longtemps que nécessaire. Une relance est prévue cet automne et diverses promotions seront mises en place dans la période précédant Noël.

«Nous recevons de la rétroaction et on croit que c’est un bon exercice. Ça fait parler de nous. On a un bon slogan qui peut être facilement utilisé par tout le monde. Il y a déjà eu plusieurs campagnes semblables. On n’a qu’à penser à «Achetons Péninsule» au début des années 2000. On sent que cela a un impact, mais c’est difficile de le quantifier. Les gens vont continuer à acheter en ligne, comme ils vont continuer à aller magasiner à Moncton. C’est davantage amener les consommateurs à penser localement», stipule Daniel Landry.

Aline Landry, présidente de Centre-Ville Caraquet, estime pour sa part qu’une telle campagne n’a certainement pas fait de tort. Elle remarque un message positif d’entraide dans la communauté depuis quelques mois.

«Si ça peut encourager l’achat local, tant mieux. Si ça encourage un regroupement de gens d’affaires, tant mieux. Nous sommes tous en faveur d’un message positif d’appui et d’entraide. Est-ce que cette campagne n’a pas fonctionné ou n’a pas été comprise? Je ne le sais pas. Si elle est relancée cet automne, ça va prendre une plus forte promotion», réfléchit-elle.