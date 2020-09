Chaleur: l’épandage d’herbicides près d’un bassin hydrographique inquiète

Des citoyens de la région Chaleur dénoncent un arrosage d’herbicides devant se produire d’ici à quelques semaines sur une terre privée située à l’intérieur des limites du bassin hydrographique qui alimente en eau la ville de Bathurst.

La ville puise en effet son eau de la rivière Middle, et certaines des sources qui alimentent cette dernière proviennent de la région de Tetagouche-Sud. Des travaux d’épandage d’herbicides à base de glyphosate doivent avoir lieu dans ce secteur en octobre.

Gino Doucet est citoyen de la région Chaleur et fervent opposant à l’épandage. Il estime qu’on commet une erreur en permettant d’arroser à l’intérieur des limites d’un bassin versant, peu importe si la propriété appartient à des intérêts privés.

«C’est près des ruisseaux. Ça ne devrait pas se faire, surtout que ceux-ci alimentent une ville. Quand j’ai vu ce qui se préparait, je me suis dit que ça ne se pouvait pas, que ces terrains devaient être protégés de cette pratique», souligne-t-il, indiquant au passage que plusieurs résidents du secteur se disent préoccupés par la situation.

L’organisme Stop Spraying New Brunswick concentre ses efforts à faire cesser l’arrosage de glyphosate sur les terres de la Couronne. Sa porte-parole avoue trouver cette situation préoccupante.

«Chaque fois qu’il est question d’utiliser du glyphosate à l’intérieur ou près d’un bassin versant, une sonnette d’alarme devrait automatiquement retentir. Ce n’est vraiment pas quelque chose de souhaitable», indique Caroline Lubbe-d’Arcy.

À la Ville de Bathurst, on se fait toutefois rassurant. L’arrosage prévu respecterait les critères gouvernementaux, notamment la distance minimale (zone tampon) de 30 mètres de tout cours d’eau.

«Ce que l’on nous rapporte, c’est qu’on respecte amplement cette distance et même de beaucoup. Nous n’avons donc pas de préoccupations particulières à ce moment-ci concernant ces travaux, mais on va tout de même suivre le dossier de près», souligne Luc Foulem, porte-parole de la municipalité.

Celui-ci dit avoir lui-même été rassuré par un représentant provincial du ministère de l’Environnement responsable de faire appliquer la loi. Il rappelle également que puisque l’arrosage sera terrestre et non aérien, les risques de propagation de l’herbicide hors de la zone des travaux sont encore moindres.

Il ajoute par ailleurs que les petits cours d’eau qui se retrouvent près du terrain en question ne sont qu’une infime partie de ceux qui alimentent la rivière Middle. Qui plus est, ceux-ci se trouveraient à environ 150 m des travaux.

Qu’à cela ne tienne, pour M. Doucet, la Ville de Bathurst manque une occasion non seulement de protéger son bassin hydrographique, mais aussi de se prononcer contre cette pratique de plus en plus critiquée en province.

«Une situation similaire s’est produite à Moncton lorsque l’on a voulu arroser près du bassin de Turtle Creek, et la Ville s’y était opposée. Je crois que Bathurst aurait certainement intérêt, elle aussi, à s’élever contre ce projet», estime M. Doucet.

Les opposants à l’arrosage ont par ailleurs prévu de manifester ce dimanche à 14h à l’intersection du Rosehill et de la route 180.