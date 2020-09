Le Grand Moncton se prépare à l’interdiction des sacs en plastique

Dès la semaine prochaine, les commerces de Moncton, Dieppe et Riverview ne pourront plus, sauf exception, fournir de sacs en plastique à usage unique à la caisse. Seront-ils prêts pour ce changement?

La nouvelle réglementation devait entrer en vigueur le 1er juillet dans les trois municipalités. La mesure a été reportée au 1er octobre, en raison de la COVID-19.

À partir de jeudi, les entreprises devront confirmer que le client a besoin d’un sac et mettre à sa disposition des sacs en papier. L’arrêté obligera également les commerces à les faire payer, pour inciter ces derniers à se servir de sacs réutilisables. Le coût de ces sacs en papier est à la discrétion du commerçant.

Des amendes de 140$ à 2100$ sont prévues pour les entreprises qui enfreignent la mesure.

De nombreuses exemptions sont toutefois prévues, cela concerne notamment les emballages de plastique, les sacs plastiques utilisés pour l’achat de fruits et légumes ou contenant des aliments congelés, des médicaments, des aliments en vrac, des petits articles de quincaillerie ou encore les sacs en plastique qui contiennent des journaux ou autres documents imprimés. L’arrêté ne concerne pas non plus les sacs à ordures.

Le magasin Global Pet Foods à Dieppe offre déjà des sacs réutilisables à ses clients. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Le Conseil canadien du détail dans les provinces de l’Atlantique, qui avait demandé un délai de trois mois, assure maintenant que «la majorité des membres sont prêts».

Pourtant plusieurs commerçants interrogés par l’Acadie Nouvelle ont avoué n’avoir jamais entendu parler d’une interdiction. D’autres ont bien anticipé la transition.

Des sacs réutilisables aux motifs d’animaux sont en vente à la caisse du magasin Global Pet Food de Dieppe. Quant aux sacs de papier, ils seront vendus 5 cents pour les petits, 25 cents pour les grands.

«Nous nous y préparons depuis un an et nous sommes prêts, assure la gérante, Alison Kelly. Nous informons les clients que le changement s’en vient, mais c’est certain que quelques-uns seront pris par surpris.»

Elle ne s’attend pas à des protestations de la part d’une partie de la clientèle. «Je ne crois pas que ça posera un problème parce plusieurs épiceries ont arrêté d’en distribuer gratuitement. Personnellement je suis très contente, je n’utilise plus de plastique jetable depuis trois ans.»

La succursale Jean Coutu de la rue St-George à Moncton s’organise pour transférer les surplus de sacs en plastique vers d’autres régions. Les piles de sacs en papier sont en inventaire.

«Nous avions déjà une bonne chaîne d’approvisionnement en place car plusieurs communautés au Québec ont fait ce changement-là depuis longtemps, note le gérant Kevin Geldart. «Ça me rappelle des souvenirs, quand j’étais étudiant je remplissais les sacs d’épicerie, à l’époque ils étaient en papier!»

Bannis dans les autres provinces de l’Atlantique

La succursale Jean Coutu de Moncton a reçu une livraison de sacs en papier en prévision de l’interdiction. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

L’Île-du-Prince-Édouard a été la première à instaurer une interdiction des sacs en plastique à l’échelle de la province. Terre-Neuve-et-Labrador a adopté une réglementation similaire qui entrera en vigueur le 1er octobre, la Nouvelle-Écosse limitera à son tour leur distribution dès le 30 octobre.

Au Nouveau-Brunswick, le premier ministre Blaine Higgs s’est engagé en ce sens au cours de sa campagne, lorsqu’il a proposé de créer un «programme de responsabilité des producteurs du Canada atlantique».

«Notre gouvernement se fixe l’objectif à long terme d’éliminer les sacs et les bouteilles en plastique à usage unique au Nouveau-Brunswick. Nous mettrons cela en place au cours des prochaines années à mesure que notre économie reprend sa croissance, et nous travaillons avec l’industrie pour identifier la meilleure voie à suivre», peut-on lire dans son programme électoral, qui ne fixe donc aucune échéance.

Jim Cormier, directeur du Conseil canadien du détail, exprime déjà des réserves. «Si le Nouveau-Brunswick souhaite harmoniser sa législation avec celle des autres provinces, nous n’y verrions pas de problème, dit-il. En revanche, l’annonce concernant les bouteilles en plastique a été une surprise. Nous n’avons jamais eu de discussions à ce sujet. On pourrait présenter l’argument que les contenants de boissons ne sont pas véritablement à usage unique parce qu’on les recycle pour en créer d’autres.»

Sur le plan national, les sacs d’épicerie, les couvercles pour le café, les pailles, les bouteilles et plusieurs autres articles de plastique à usage unique qui devaient disparaître en 2021 auront un sursis. Leur interdiction, promise par le gouvernement canadien en juin 2019, a été mise en veilleuse par la COVID-19. C’est ce qu’a fait savoir le ministre fédéral de l’Environnement et des Changements climatiques, Jonathan Wilkinson, en mai dernier.

Plus de 9 milliards de sacs de plastique sont utilisés au Canada chaque année.