L’Halloween et la COVID-19 pourront-elles cohabiter?

Les activités traditionnelles d’Halloween auront une saveur bien différente cette année. Deux municipalités néo-brunswickoises ont déjà choisi d’interdire aux enfants de faire du porte-à-porte et les événements annulés sont légion.

La ville de Woodstock n’autorisera pas les petits et grands à réclamer aux riverains des confiseries le 31 octobre. Cette décision a été imitée lundi par le conseil municipal de Drummond.

«Nous avons écouté les résidents et croyons que le risque de contamination à la COVID-19 est trop élevé», annonce le village dans un communiqué.

«Nous nous sommes demandé s’il était possible de passer dans les rues pour ramasser des bonbons de façon sécuritaire. On a décidé de demander aux gens de ne pas se promener», déclare le maire de la petite communauté francophone, France Roussel. «On le fait pour la sécurité des citoyens.»

La municipalité n’organisera pas de célébration alternative en raison «de ressources limitées», ajoute-t-il.

«Nous avons reçu des commentaires de personnes frustrées qui prennent ça moins au sérieux, d’autres sont déçus mais comprennent pourquoi doit faire ça.»

D’autres municipalités préfèrent attendre. Cette semaine, le chef pompier de Moncton a indiqué que la ville veut recevoir les consignes de la Santé publique avant de prendre une décision. Selon un fonctionnaire du ministère de la Santé, la province planche actuellement sur une série de recommandations qui seront publiées au cours des prochains jours.

Elles pourront être adaptées au niveau d’état d’urgence qui sera en vigueur le dernier jour d’octobre.

Rappelons que lors de la campagne électorale, le bureau de la médecin-hygiéniste en chef ne s’était pas opposé au porte-à-porte, mais les partis politiques qui l’autorisaient avaient fortement encadré la pratique.

À l’Île-du-Prince-Édouard, les autorités sanitaires ont déjà fait savoir que la traditionnelle récolte des bonbons pourra avoir lieu. On préconise d’éviter de donner directement les friandises, de la placer dans un plat commun et de privilégier une surface qui peut être facilement nettoyée. On demande aux quêteurs d’éviter d’encombrer les portes des maisons, de se laver les mains et de maintenir une distance physique dans la mesure du possible.

Les experts des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), aux États-Unis, sont plus réticents et considèrent le porte-à-porte comme une activité risquée. Le CDC conseille plutôt à ceux qui voudraient distribuer des friandises de s’installer sur le bord des terrains ou des rues, à bonne distance les unes des autres et de préparer des sacs de bonbons à donner aux quêteurs, qui devraient circuler à sens unique et attendre leur tour en respectant la distanciation. On préconise aussi aux parents de ne pas organiser de fêtes costumées dans des espaces clos.

Annulations en cascade

Il faudra faire la croix sur bon nombre d’événements intérieurs pour cette fois.

La direction du Village historique acadien a dû renoncer au rendez-vous Terreur au Village habituellement animé par une cinquantaine d’interprètes et de bénévoles.

«On utilisait les maisons pour transformer le site en village de l’horreur. Le trajet était très libre, il était trop complexe d’assurer la distanciation. L’événement impliquait beaucoup de rapprochements, on ne peut pas permettre des situations comme celle-là», explique Mylène Dugas, responsable du marketing de l’attraction touristique de Bertrand.

Les maisons hantées à travers la province ne terroriseront personne cet automne, qu’il s’agisse de celle créée par le Musée Keillor House de Dorchester ou celle présentée par la Ville de Shediac dans la Maison historique Pascal Poirier.

À Moncton, le populaire Bal des Sorcières n’aura pas lieu en 2020. Du côté de Dieppe, l’équipe du Centre vétérinaire Grey Cove ne transformera pas ses locaux en hôpital de l’effroi.

En revanche, le Festival d’la peur de Caraquet sera reconduit pour une deuxième année, avec certains ajustements. Les adultes devront porter un masque et les mesures de distanciation seront de la partie.

«On continue à fonctionner malgré la COVID-19. C’est certain qu’il a fallu revoir notre programmation, l’année dernière des artistes étaient venus du Québec pour faire des spectacles», mentionne Mario Landry, directeur général de Centre-ville Caraquet.

«Pour notre souper sur le thème des cucurbitacées, il a fallu limiter à quatre le nombre de personnes par table. Il faut s’adapter!»

Sans la pandémie, les conditions auraient été réunies pour une belle fête: cette année, la soirée d’Halloween tombe à la fois un samedi et une nuit de pleine lune.