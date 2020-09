Des sans-bris se préparent à passer l’hiver dehors

Serge André LeBlanc s'est bricolé un "atterrisseur lunaire" pour dormir et transporter ses affaires, grâce à une poussette, un chariot de golf et un morceau de déambulateur. - Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Le taux d’occupation des deux refuges de Moncton était d’environ 40% cet été, selon le président du comité de l’inclusion sociale de la Ville, Charles Léger. Des itinérants évitent ces abris d’urgence, même à l’arrivée de l’automne. Reportage.

Le froid et l’humidité apportés par la fin du mois de septembre commencent à se faire sentir. Sous les nuages sombres du Parc des arts du Sommet, Serge André LeBlanc semble malgré tout attendre l’arrivée de l’hiver sereinement avec sa «famille de rue», c’est-à-dire ses compagnons d’itinérance.

«Je ne vais pas en refuge, lâche celui qui vit sans-abri depuis trois ans. Une nuit, à la Maison Nazareth, dans le lit qui m’était assigné, j’ai été réveillé par des personnes autour de moi qui me disaient de sortir. Je m’attendais à ce que le superviseur intervienne, mais il n’a rien fait parce qu’il haït ma face. On a tous des armes là-dedans! Alors j’ai sorti mon couteau pour être sûr que personne n’approche, puis je suis parti me coucher au salon.»

Pour dormir à l’extérieur, le quadragénaire raconte se construire des tentes de fortune, avec la toile d’un drapeau par exemple. Il soutient qu’il est de toute façon plus simple et moins stressant de trouver une bouche d’aération extérieure soufflant de la chaleur qu’une place en refuge. Il s’enorgueillit même de pouvoir se chauffer seul.

Dormir en «atterrisseur lunaire»

«J’allume une sécheuse à cheveux ou une machine à maïs soufflé, n’importe quoi qui fait de la chaleur, et en cinq minutes je peux me mettre en t-shirt, dit-il en évoquant l’intérieur de sa tente. Mais pas de flammes! Je me suis réveillé 5000 fois en feu…»

M. LeBlanc est particulièrement fier du lit qu’il s’est construit et qui lui sert par ailleurs de chariot. Il l’a baptisé «moon lander» (atterrisseur lunaire). Le bricoleur l’a fabriqué à partir d’une poussette pour bébé, d’un chariot de golf et d’un morceau de déambulateur. Résultat, une couche dont il peut ajuster l’inclinaison afin d’éviter la douleur que lui cause la clavicule qu’il s’est cassée à la fin août.

«Elle aurait pu me vendre cette poussette 50$, mais elle me l’a donnée pour que je puisse vivre plus facilement», éclate-t-il en sanglots à propos de la gérante de la friperie Dazee’s Fashions, Shanon Shaban.

Se nourrir grâce aux poubelles

Rue High, un autre itinérant explique pourquoi il choisit de vivre hors des refuges. C’est Tyler, qui vient d’arrêter son vélo parce qu’un sac est tombé de sa remorque, ironiquement près de la Harvest House.

Le jeune homme raconte qu’il vit dans des maisons abandonnées et des garages. Sans aide sociale, mais aussi sans loyer à payer, il affirme ne s’être jamais senti aussi libre qu’en adoptant cette existence.

Élégant, le sans-abri avoue voler ses vêtements. Bien portant, il soutient trouver sa nourriture dans les poubelles des magasins et des restaurants.

«C’est encore très bon, assure-t-il. Certaines entreprises jettent des choses en sachant que nous viendrons les prendre. J’obtiens parfois un sac de donuts au Tim Hortons!»

C’est le rythme de vie des refuges qui ne lui convient pas, bien que la Maison Nazareth soit ouverte 24h/h par exemple (ses résidents ne pouvaient en revanche pas en sortir plus d’une heure par jour pendant la pandémie de COVID-19).

«Je vis la plupart du temps la nuit, explique Tyler. Je trouve ma nourriture dans les bennes à ordures et je n’aime pas faire ça le jour parce que ça donne une mauvaise image aux entreprises et que les gens me regardent. Et je connais tout le monde, la nuit, dehors!»

Avoir peur des autres

Dans le Parc des arts du Sommet, Judy Paul s’arrête de nettoyer les allées de leurs déchets pour témoigner de son parcours. Un an après un article de l’Acadie Nouvelle sur son itinérance et quelques mois après avoir obtenu une place en foyer de soins, elle confie dormir à la Maison Nazareth.

La sexagénaire insiste sur les bons services donnés par le personnel du refuge. Elle se réjouit d’y avoir un lit et de pouvoir manger trois fois par jour. Elle est aussi contente de pouvoir aider à faire la vaisselle et de se sentir utile.

«Certains clients se comportent comme des enfants, regrette néanmoins celle que les sans-abri appellent maman. Ça me fait pleurer quand je vois des personnes sacrer, se disputer ou se battre. Mais quand je leur dis poliment qu’ils me font peur, ils arrêtent parce qu’ils me respectent.»

Mme Paul déplore également s’être fait voler des affaires durant le mois où elle a résidé dans le refuge.

«Est-ce que c’est simple? Absolument pas, reconnaît le directeur de la Maison Nazareth, Jean Dubé. Nous n’avons pas les yeux partout, ce n’est pas parfait, mais c’est une place sécuritaire la plupart du temps.»

Il indique que son établissement est presque plein depuis le début de l’été. Il estime également que le nombre d’itinérants vivant en tentes est moins élevé que l’année dernière, même s’il s’inquiète un peu de ceux qui restent à la rue à l’approche de l’hiver.

Interdire la drogue et l’alcool

Le Comité directeur des sans-abri du Grand Moncton n’a pas indiqué le taux d’occupation des refuges ni la proportion des sans-abri qui vivent dehors.

La directrice de la John Howard Society pour le sud-est du Nouveau-Brunswick, Joanne Murray explique qu’une spécialiste du logement abordable met à jour les données.

Elle avance que l’un des principaux obstacles à l’accès aux refuges à Moncton est l’interdiction d’y consommer de la drogue et de l’alcool ou de s’y absenter momentanément pour le faire.

«Les gens peuvent arriver ivres ou drogués, revendique M. Dubé à propos de la Maison Nazareth. Quand tu combines la méthamphétamine et les problèmes de santé mentale, ça donne un cocktail assez dangereux, merci.»

Gagner sa vie grâce au recyclage

Les chariots d’épicerie dans les rues et les remorques tirées par des cyclistes font désormais partie du paysage au centre-ville de Moncton. Mais pourquoi leurs utilisateurs en ont-ils besoin? Voici le témoignage de certains d’entre eux.

Tyler est très fier de sa remorque. Il l’a fabriquée à partir d’un diable de manutention. Grâce à ce chariot, il tire plusieurs sacs et 60 litres de carburants derrière son vélo cette matinée-là.

«Ça roule de façon tellement régulière et tellement silencieusement, s’exclame-t-il. J’y mets plein de choses: mes trucs personnels et les choses de valeurs que je trouve à chaque fois que je pars à la cueillette.»

Les deux bidons de diesel qu’il a déniché, il veut en vendre le contenu. C’est de cette façon qu’il aura les moyens de s’acheter de la nourriture et de la méthamphétamine, selon lui.

«Je gagne environ 50$ par jour, indique-t-il. Je suis un peu fainéant, alors je ne donne pas mon maximum.»

Avec ce qu’il trouve dans les bennes à ordures et les habits qu’il avoue voler, il se félicite d’être malgré tout capable de survivre, même sans aide sociale.

Arrivé à l’entrepôt de la rue High qui est surmonté de l’inscription Gorber’s bottle exchange & J&B Metals, Tyler échoue à vendre son carburant.

«Je vais essayer autre part!», lance-t-il néanmoins avec entrain en faisant demi-tour avec son vélo.

Maurice Bérubé, en revanche, fait sensation avec son chariot d’épicerie rempli d’un sac de bouteilles en plastique (d’une valeur de 5$ à cet endroit), de canettes métalliques et d’un chaudron.

«Aluminium!», s’enthousiasme l’employé qui pèse les matériaux apportés.

Le sexagénaire gagne un peu plus de 11 $ grâce à son chargement. Il précise en apporter deux à trois par jour, six fois par semaine, pour manger et payer son loyer, même s’il bénéficie de l’aide sociale.

«C’est dur, témoigne-t-il. Ça me prend de 2 à 3 heures pour ramasser les bouteilles.»

L’amie qui l’accompagne soutient toutefois qu’il pratique cette activité pour s’amuser et qu’il n’en a pas besoin.

Moncton, pôle d’attraction… pour les itinérants aussi

«Les trois quarts des sans-abri ne sont pas de Moncton, croit Serge André LeBlanc à propos de ses homologues. Quand ils se font virer d’un refuge, ils viennent ici. Tu as tout le temps une place à aller. Et si tu starves à Moncton, tu es un idiot.»

En fait, même le nombre total de personnes sans-abri vivant dans la ville est inconnu en ce moment, selon le directeur du programme d’intervention dans les rues du YMCA, Trevor Goodwin.

En revanche, la venue d’itinérants dans la cité en provenance d’autres parties du Nouveau-Brunswick est un fait.

«Ils sont envoyés par le ministère du Développement social, leur travailleur social ou du personnel de soutien qui les conduit et les dépose, décrit M. Goodwin. Ça arrive tout le temps, même si avec la pandémie de COVID-19, ça a été plus calme à ce propos.»

Le journal Times & Transcript a publié une enquête à ce propos en mars. Un porte-parole du gouvernement, Jean Bertin y a déclaré que les procédures de l’administration n’impliquaient pas l’envoi systématique des sans-abri dans les grands centres. Il a toutefois admis que la pratique existait, dans de «rares cas.»

«Le ministère du Développement social nous a dit que si quelqu’un recherche des services spécifiques non disponibles dans leur communauté, ils peuvent aller dans une autre», témoigne le président du comité de l’inclusion sociale de Moncton, Charles Léger.

Le conseiller municipal avance que les itinérants peuvent choisir Moncton, mais aussi Saint-Jean et Fredericton pour leur marché du travail et leur offre de services en santé mentale.

«Ce n’est pas un phénomène nouveau, souligne-t-il. Il faut regarder ça avec un esprit ouvert, mais c’est un défi.»