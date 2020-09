Manif pacifique devant l’Assemblée législative: la police intervient

Des manifestantes ont eu des démêlés avec la police devant l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, vendredi soir.

Lors d’une manifestation pacifique en faveur de l’accès à l’avortement, la police de Fredericton et des membres de la sécurité de l’Assemblée législative ont confisqué des tentes érigées sur la pelouse.

Ces manifestations ont été orchestrées par des groupes s’opposant à la fermeture de la Clinique 554, qui prévoit fermer ses portes à la fin septembre.

Kerri Froc, professeure adjointe en droit à l’Université du Nouveau-Brunswick, était l’une des manifestantes. Elle affirme qu’on leur a distribué un texte qui expliquait qu’il était interdit d’ériger des tentes sur le terrain de l’Assemblée.

Le document est signé par le sergent d’armes de l’Assemblée législative, «agissant sous l’autorité de la présidence (de la chambre)», peut-on y lire.

Elle croit que les forces de l’ordre n’avaient pas l’autorité nécessaire pour chambouler la manifestation.

«L’avis indique que le sergent d’arme a établi des règles, datées du 25 septembre (2020), comme quoi on ne peut pas ériger de structures sur le terrain de l’Assemblée. Je leur ai demandé à plusieurs reprises quelle était leur capacité juridique pour le faire, et ils ne m’ont pas répondu», dit-elle.

Elle explique que la police n’a pas demandé aux gens d’arrêter de manifester ou de quitter les lieux, mais que la confiscation des tentes a mis fin à la manif pour la soirée puisqu’il n’y avait nulle part où s’abriter et que des pancartes de manifestant(e)s étaient collées aux tentes.

Les manifestantes, au nombre de 35 vendredi, étaient de retour en plus grand nombre samedi, selon Kerri Froc.

«On est environ 70 maintenant. Qui sait combien on aurait été si on n’avait pas été interrompues?»

Des vidéos des événements de vendredi soir ont rapidement fusé sur les réseaux sociaux, et les réactions n’ont pas tardé.

David Coon, chef du Parti vert et député de Fredericton-Sud, a qualifié les actions de la police et des agents de sécurité d’«inacceptables» puisque les manifestant(e)s «exerçaient leur droit de se réunir et de protester contre la fermeture de la Clinique 554».

«En tant que membre de l’Assemblée législative, je regrette que cette mesure ait été prise, je m’y oppose et je ferai tout mon possible pour qu’une telle chose ne se reproduise plus jamais.»

Dominic Cardy, député progressiste-conservateur et ministre de l’éducation avant l’élection, a rejoint son collègue vert sur twitter en expliquant que ni son gouvernement ni les partis politiques ne contrôlent l’accès à l’Assemblée législative.

«Le premier ministre/le gouvernement/les partis ne contrôlent pas le terrain législatif. Le président (de la chambre) le contrôle, et peut, par exemple, expulser le premier ministre ou n’importe quel député de l’Assemblée. […] L’Assemblée législative doit être une zone de liberté d’expression», a dit le ministre, qui a ajouté que le président de la chambre allait devoir se justifier.

Le Regroupement féministe du N.-B, pendant son assemblée générale annuelle qui avait lieu samedi, a adopté une motion pour dénoncer les actions des forces de l’ordre envers les manifestant(e)s.

Un porte-parole de la police de Fredericton rejoint par l’Acadie Nouvelle samedi avait peu de détails sur le sujet puisqu’il n’avait pas été mis au courant de ces événements par les policiers du quart de travail précédent.

La Clinique 554 est le seul endroit où il est possible d’obtenir un avortement chirurgical à l’exception du CHU Dumont, de l’Hôpital de Moncton et de l’Hôpital régional Chaleur.

Le gouvernement de Blaine Higgs refuse depuis belle lurette d’y financer les avortements.

Le règlement 84-20, pris en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux, exclut spécifiquement les avortements des services médicaux qui sont remboursés par le gouvernement.