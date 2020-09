Un incendie jette 10 personnes à la rue à Plaster Rock

Un incendie a lourdement endommagé un immeuble d’habitation situé à Plaster Rock, à une trentaine de kilomètres au sud de Grand-Sault.

Le feu a pris naissance samedi soir, vers 23h, dans l’immeuble d’un étage de la rue Davidson qui comptait huit appartements.

L’incendie a jeté à la rue dix personnes qui habitaient les lieux.

«Aucun blessé n’a été signalé. Tous les sinistrés demeurent pour l’instant avec des parents ou des amis dans la région et ont été aidés dimanche par des bénévoles de la Croix-Rouge canadienne qui ont procédé à l’achat urgent des vêtements, de nourriture et d’autres articles de base», a indiqué Dan Bedell, porte-parole de la Croix-Rouge canadienne en Atlantique.

Cette aide humanitaire est provenue de bénévoles originaires de Woodstock, ce qui met en lumière les besoins de la Croix-Rouge.

«L’organisme est à la recherche de plus de bénévoles dans des communautés comme Grand-Sault, Plaster Rock et dans tout le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick et ailleurs dans les provinces de l’Atlantique pour aider les personnes touchées par des événements comme les incendies résidentiels ou d’autres catastrophes et urgences», a souligné Dan Bedell quelques heures après le sinistre.