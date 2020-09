COVID-19: le gouvernement se penchera sur la question du masque obligatoire

Le comité multipartite sur la COVID-19 se penchera sur la question du port du masque obligatoire dans les lieux publics lors d’une réunion jeudi, mais Blaine Higgs n’est pas pressé d’imposer cette mesure pour l’instant.

Le comité sur la COVID-19, composé de représentants de tous les partis politiques à l’Assemblée législative, a déjà tenu deux appels-conférence depuis l’élection.

Il y aura une réunion en bonne et due forme jeudi pour discuter du port du masque, de la rentrée scolaire, du nombre de tests et de ce qui se passera cet Halloween, d’après M. Higgs.

«J’imagine qu’on écoutera l’avis de la Santé publique pour savoir à quel point il y a une adhérence à nos règles actuelles», a répondu Blaine Higgs à une question sur le port du masque obligatoire lors d’un point de presse à Fredericton, lundi.

Le premier ministre dit qu’il veut être mesuré dans son approche sur cette question. Selon lui, des normes «trop restrictives» auraient l’effet d’augmenter la réticence de certaines personnes à porter un masque.

Il explique que pour imposer ce genre de mesure, «il doit y avoir une raison», et que le N.-B. s’en tire bien pour l’instant face à la pandémie.

«On continue à avoir du succès aux frontières, on n’a pas de transmission communautaire, et on a seulement des cas reliés à des voyages.»

«Ça vaut la peine de comprendre ce que seraient les bénéfices réels (du port du masque obligatoire)», ajoute-t-il.

Les déclencheurs

L’Acadie Nouvelle a demandé à M. Higgs quel genre de facteurs pourraient l’inciter à imposer le port du masque en tout temps dans les lieux publics.

Il a répondu qu’il y songerait s’il y a une éclosion due à une transmission communautaire, en répétant que jusqu’à maintenant, tous les cas du N.-B. sont reliés à des voyages.

«L’autre aspect, c’est si les gens deviennent trop confortables dans leur routine quotidienne et que c’est comme si on n’est pas dans une pandémie. On a réussi à aplanir la courbe, mais on a pu voir à quelle vitesse une éclosion peut survenir.»

Il dit que les gens ne doivent pas perdre de vue qu’il n’y a aucun vaccin pour la COVID-19 jusqu’à maintenant.