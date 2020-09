COVID-19: Montréal et Québec en phase rouge, le N.-B. inquiet

Montréal et Québec passent en phase rouge dès mercredi à cause d’une flambée de cas de COVID-19. Quels impacts cela aura-t-il sur le Nouveau-Brunswick?

Le gouvernement de François Legault a annoncé que des régions du Québec, dont celles de Montréal et de la Ville de Québec, passeront à la phase rouge dès mercredi à minuit, ce qui veut dire que l’augmentation des nouveaux cas oblige les autorités à remettre en vigueur des mesures de confinement sévères.

Cette situation est sur le radar du premier ministre Blaine Higgs, au Nouveau-Brunswick. Ce sera un sujet de discussion lors de la prochaine rencontre entre les premiers ministres de l’Atlantique à la mi-octobre, selon lui.

Le premier ministre a évoqué la possibilité de resserrer encore une fois les contrôles aux frontières interprovinciales dans le Nord, mais n’a rien confirmé pour l’instant.

Cyrille Simard, maire d’Edmundston, estime que tout changement au Québec a nécessairement un impact au Nouveau-Brunswick en ce qui a trait à la pandémie.

«Ça pourra amener une compréhension à l’effet qu’on n’est pas sortis de la pandémie, et si les gens ne respectent pas les consignes qui sont en place, c’est le genre de situation qui peut arriver.»

Malgré l’étanchéité relative des frontières, les camionneurs, eux, ne s’arrêtent pas. Ils font le voyage du Nouveau-Brunswick aux régions «chaudes» du Québec de façon régulière.

Jean-Marc Picard, directeur exécutif de l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique, affirme que la régression des régions du Québec et de Montréal en zone rouge est loin d’être une perspective alléchante pour les camionneurs.

«C’est comme pour quelqu’un qui va aux États-Unis en ce moment, il y a des régions où c’est très rouge. Il y en a probablement plus qui vont au Québec chaque jour. Si les restaurants et les truck stops commencent à fermer au Québec à cause de ça, ça va créer plus d’inquiétudes et de problèmes pour les chauffeurs.»

Il dit par contre que les camionneurs ont maintenant l’habitude de prendre les précautions nécessaires et d’éviter les contacts avec les gens. Depuis le début de la pandémie en mars, les entreprises et les employés de cette industrie ont eu le temps de s’adapter.

«On est déjà passé par là. Il y a plusieurs endroits où ils vont livrer ou chercher de la cargaison, où ils ne te laissent pas entrer dans le bâtiment ou ne te laissent pas sortir de ton camion, donc ils évitent le contact. Ces politiques-là ont déjà été mises en place au début de la pandémie, donc ça facilite les choses un peu plus.»

Retour en mode «take-out»

Si les Néo-Brunswickois regardent de loin l’explosion de cas de COVID-19 au Québec en espérant éviter la même situation, des Acadiens établis au Québec n’ont pas le même luxe.

Simon Dunn, propriétaire du restaurant Le Fricot à Montréal, se préparait déjà à la fermeture possible de son restaurant ces derniers jours. Le passage à la zone rouge n’était pas encore annoncé, mais comme beaucoup d’autres restaurateurs, il le sentait venir.

L’homme originaire de Grand-Barachois, dans le sud-est du N.-B. était en train de préparer son restaurant à une nouvelle fermeture temporaire lorsqu’on l’a rejoint pour une entrevue lundi.

Depuis le début de la pandémie, il a offert des plats à emporter. Ça lui a permis de «garder les lumières ouvertes» dans son resto et dans son bar de la porte d’à côté, la Drinkerie Ste-Cunégonde.

Ces derniers mois, une montée en flèche des cas de COVID-19 dans sa région se traduisait invariablement par une baisse de la clientèle dans son resto. Cette fois-ci, c’est le retour au mode take-out.

«On va commencer à faire du take-out comme on le faisait avant, mais on est prêts pour ne pas se faire prendre les culottes à terre comme la dernière fois. On a un plan. (la zone rouge) ne nous fait pas plaisir, mais on s’y attendait», dit Simon Dunn.