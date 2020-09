Le requin Brunswick a quitté les eaux côtières du N.-B.

Après avoir passé l’été dans les eaux côtières du N.-B., Brunswick, un grand requin blanc de près de neuf pieds, nage maintenant au large de l’Île-du-Prince-Édouard.

L’émetteur du gros poisson a transmis sa position il y a quelques jours. Brunswick se trouve maintenant au large de Seacow Pond, sur la pointe nord-ouest de la plus petite province du pays.

Il y a dix jours, Brunswick se trouvait dans la baie sur laquelle donne les villages de Pointe-Sapin, de Claire-Fontaine et de Bedec, notamment.

Le 20 juillet, l’émetteur du requin avait été repéré au large de Lamèque.

Brunswick est un des requins munis d’un émetteur de l’organisme ORCEARCH qui s’est aventuré le plus au nord au cours des dernières années, la plupart de ses cousins préférant les eaux beaucoup plus tempérées de la Nouvelle-Angleterre en été.

En plus d’avoir nagé au large de Lamèque et du comté de Kent cet été, Brunswick a été repéré dans les eaux qui bordent Belledune (septembre 2019), Miscou (octobre 2019) et Saint-Louis-de-Kent (juillet 2020).

Parmi tous les grands requins blancs suivis par ORCEARCH, seulement trois nages dans le golfe du Saint-Laurent en ce moment, soit Vimy (qui est au large de Chéticamp, au Cap-Breton) et Breton (au large de la pointe nord des îles de la Madeleine).

Il est à noter que Brunswick est un poids plume comparativement à ses compères du golfe. Avec ses 431 livres, il ne fait pas le poids comparativement à Vimy (1164 livres) et, surtout, Breton (1437 livres réparties sur plus de… 13 pieds). – AN