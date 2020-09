Matapédia-et-les-Plateaux, les oubliés de la nouvelle «bulle» interprovinciale

Contrairement à la MRC de Témiscouata, le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’a pas complètement mis un terme à la bulle qu’il entretenait depuis le mois d’août avec la MRC d’Avignon. Il en a toutefois considérablement réduit la portée.

Depuis vendredi dernier, la nouvelle bulle se limite à la seule municipalité de Pointe-à-la-Croix et à la Première Nation autochtone de Listuguj, deux communautés qui se trouvent à cheval sur la frontière avec le Nouveau-Brunswick.

Toutefois, plus à l’ouest, une autre municipalité – celle de Matapédia – partage un pont interprovincial avec la province. Et celle-ci ne fait pas partie de l’entente. Ni elle ni ses voisines immédiates des Plateaux (Saint-François-d’Assise, Saint-André-de-Restigouche, St-Alexis et l’Ascension-de-Patapédia). On n’y retrouve pourtant aucun cas de COVID-19.

Dans les faits, depuis le début de la pandémie, cette partie d’Avignon a probablement été la moins touchée de toutes.

La mairesse de l’endroit, Nicole Lagacé, l’avoue, l’exclusion de sa communauté de la bulle avec le Nouveau-Brunswick est loin de faire l’unanimité chez elle. Beaucoup de ses citoyens – ainsi que ceux des Plateaux – utilisent la région de Campbellton-Atholville comme principal centre de services.

À la municipalité, on est pris entre l’arbre et l’écorce.

«Si l’on parle à nos commerçants, on se rend compte que la fermeture de la frontière a beaucoup profité à la promotion de l’achat local. Les commerces ont vu leurs chiffres d’affaires augmenter, ce qui est très bien. Mais si je parle aux citoyens, ne plus avoir accès au Nouveau-Brunswick est un irritant majeur. On parle ici de citoyens qui ne pourront accéder à certains services, certaines activités. Et je pense aussi aux nombreuses familles qui ne peuvent – une fois de plus – se côtoyer en raison de la situation aux frontières», souligne Mme Lagacé.

Celle-ci est hésitante pour le moment à demander au gouvernement du Nouveau-Brunswick une exemption comme l’ont négocié les communautés de Listuguj et Pointe-à-la-Croix, surtout qu’elle considère l’exemption actuelle très contraignante.

«L’arrangement que nous avions depuis quelques semaines n’était pas parfait, mais il me satisfaisait. C’est décevant de voir que cette bulle ne fonctionne plus, et on espère qu’elle sera remise en place rapidement une fois la situation stabilisée de notre côté», indique la mairesse, prenant soin d’ajouter comprendre l’hésitation de Fredericton alors que sa MRC traverse actuellement une éclosion somme toute importante. Elle se fait également un point d’honneur de ne pas jeter la pierre aux citoyens et élus du Restigouche voisin.

«Ce genre de décision est prise bien au-dessus de leur tête. On ne peut pas leur en vouloir, ce ne sont pas eux qui ferment la frontière. Reste qu’on doit l’admettre, ça demeure une décision impopulaire dans notre coin et c’est source de frictions, de tensions», dit-elle.

Là où la mairesse entend toutefois maintenir la pression par contre, c’est sur la question des soins de santé.

«On veut continuer à avoir un bon accès à l’Hôpital régional de Campbellton ainsi qu’aux autres soins médicaux (dentisterie, optométriste, etc.). Ça, c’est primordial», explique Mme Lagacé.

Cette dernière se dit d’ailleurs très interpellée par certains commentaires de citoyens de sa région qui auraient vu des rendez-vous médicaux être annulés suite à l’éclatement de la bulle, vendredi dernier.

«Ça, c’est majeur et on va définitivement aborder la question avec notre instance de santé ici, ainsi qu’auprès de Vitalité. Ce genre de situation n’est pas censé se produire. Il faut que les rendez-vous restent, que l’offre de service demeure intacte même si nous sommes à l’extérieur de la bulle», mentionne avec détermination la mairesse.

Le N.-B. sur le qui-vive

L’éclosion actuelle en Gaspésie inquiète de ce côté-ci de la frontière. Par mesure préventive, certains établissements pour personnes âgées ont annoncé la mise en œuvre de certaines restrictions au chapitre des visites, question de limiter les risques de propagation du virus dans leur établissement. C’est le cas, entre autres, du Foyer de soins Village de Campbellton. Depuis vendredi dernier, le public n’a plus le droit de pénétrer dans l’enceinte de ce foyer de soins, à l’exception des familles de patients en fin de vie (soins palliatifs).

La situation est similaire au Foyer de soins Renaissance de Dalhousie, endroit qui compte 90 résidents. Là, la direction de l’établissement a décidé, vendredi dernier également (soit en même temps que la fin de la bulle interprovinciale), d’interdire tous les visiteurs dans son enceinte pour les deux prochaines semaines, le temps de voir l’évolution de la situation.

«C’est une mesure de précaution, car plusieurs de nos résidents ont de la famille en Gaspésie. On préfère ne pas courir de chance, limiter le plus possible les contacts entre nos clients et les gens de l’extérieur afin de ne pas les mettre à risque. La dernière chose que nous voulons, c’est de voir une éclosion arriver ici. On voit à quel point ça peut faire des ravages dans les établissements pour personnes âgées», explique la directrice du foyer, Diane Léger.