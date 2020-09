Moncton: bientôt possible de suivre les autobus en temps réel

Codiac Transpo a lancé lundi un nouveau service mobile afin de simplifier les déplacements dans les transports en commun dans les trois collectivités du Grand Moncton.

Les passagers pourront bientôt suivre les autobus en temps réel, s’abonner aux alertes mobiles et à l’information sur les trajets et envoyer un texte quand ils sont dans les arrêts d’autobus afin de recevoir un avis indiquant l’heure à laquelle arrivera le prochain autobus.

Ces services, offerts en ligne sur le site app.codiactranspo.ca, seront accessibles dans les prochains mois dans un format (en voie de développement) adapté aux applications mobiles.

«Dans les derniers six mois, nos employés et nos passagers ont été extrêmement patients pendant que nous avons géré les défis en raison de la pandémie de la COVID-19. Nous croyons savoir que cette période a été difficile pour les passagers qui comptent sur Codiac Transpo afin de se rendre à leur destination, a déclaré Angela Allain, directrice générale de Codiac Transpo. Nous sommes ravis de lancer ce service tant attendu dans une période où il sera particulièrement utile, compte tenu des horaires et des trajets modifiés à cause de la pandémie. »

Codiac Transpo assure le service de transport en commun dans les collectivités de Moncton, de Riverview et de Dieppe. – AN