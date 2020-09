Roger Melanson devient chef intérimaire du Parti libéral 

Le député de Dieppe, Roger Melanson, est nommé chef par intérim du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Il devient aussi le leader de l’opposition officielle.

L’annonce a été faite lundi avant-midi à Fredericton devant l’Assemblée législative, en présence des membres du caucus libéral.

Roger Melanson succède à Kevin Vickers, qui a annoncé sa démission le 14 septembre, peu après avoir perdu les élections à l’échelle provinciale et dans sa propre circonscription.

Roger Melanson a dit qu’il s’agit d’un jour nouveau pour sa formation politique et qu’il est temps de se lancer dans la reconstruction, tout en demandant des comptes au gouvernement Higgs à l’Assemblée législative.

«Notre parti politique a besoin de se renouveler, a besoin de consacrer des efforts au renouvellement, à la transparence, à l’inclusivité et à la diversité pour être certain que les gens du Nouveau-Brunswick puissent bien se rallier au mouvement du Parti libéral», a-t-il dit.

Roger Melanson a indiqué qu’il n’était pas le seul député en lice pour devenir le chef par intérim et qu’il a été élu à l’unanimité, lundi avant-midi lors d’une réunion du caucus libéral. Il a aussi affirmé qu’il ne briguera pas la chefferie permanente.

Ce vétéran qui a été élu député pour la première fois en 2010 et qui a détenu plusieurs portefeuilles ministériels au fil des ans – donc celui des Finances, des Transports et de l’Infrastructure ainsi que de l’Éducation postsecondaire – se retrouve à la tête d’une formation politique qui a déjà eu meilleure mine.

Lors des élections du 14 septembre, les libéraux ont seulement remporté 17 des 49 sièges, soit quatre de moins qu’en 2018. Ils ont dominé dans le Nord, mais ils ont connu d’importantes difficultés dans le Sud et dans les circonscriptions anglophones.

«Ça fait déjà trois élections qu’on a ce défi. Soyons honnêtes. Moi, je pense qu’une piste de solution, c’est d’être beaucoup plus inclusifs. C’est d’être beaucoup plus diversifiés, d’aller chercher des gens qui cherchent à s’impliquer dans un mouvement politique pour faire une différence dans leur communauté», a dit le nouveau chef libéral par intérim.

Il a ajouté que les libéraux vont devoir se poser des questions fondamentales au cours des prochains mois, à la lumière de la défaite qu’ils ont subie aux mains de Blaine Higgs lors des dernières élections.

«Au niveau idéologique, est-ce que nous sommes à gauche, est-ce que nous sommes au centre ou est-ce que nous sommes à droite? Et la réponse, je ne l’ai pas. Les membres du Parti libéral et les nouvelles personnes qui seront impliquées dans notre mouvement vont nous aider à définir cette idéologie-là.»

Il a rappelé que «deux grands chefs» ont été à la tête du Parti libéral par le passé, soit Louis J. Robichaud et Frank McKenna.

Roger Melanson a dit que selon lui, le Parti libéral d’aujourd’hui doit s’inspirer de ces deux leaders pour décider comment il veut se positionner sur l’échiquier politique.

«Il me semble que d’avoir un équilibre entre les deux ferait en sorte que notre mouvement sera beaucoup plus légitime et beaucoup plus intéressant pour la population du Nouveau-Brunswick.»

Rappelons que Louis J. Robichaud et Frank McKenna – deux premiers ministres libéraux qui sont restés en poste pendant une décennie chacun et qui marqué l’histoire de la province – n’avaient pas la même vision.

Le premier a entre autres mis en oeuvre une programme majeur de réforme sociale visant à favoriser l’équité, nommée «Chances égales pour tous». Le deuxième était plus à droite et a fait du développement économique son cheval de bataille.