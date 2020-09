Un fantastique élan de solidarité au profit des sinistrés de Dieppe

Rim Boukari (au centre) a été profondément touchée par les efforts entrepris par Tammy LeBlanc (à gauche) et Julie Thibodeau (à droite). - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Quelques jours après l’incendie qui a mis sur le carreau une cinquantaine de locataires, quatre généreuses résidentes ont uni leurs efforts pour leur venir en aide. Les voilà maintenant submergées par les dons!

Tammy LeBlanc, Julie Thibodeau, Diane Smith et Tabatha LeBlanc se sont spontanément mobilisées en organisant une collecte d’urgence.

«J’ai décidé de m’impliquer parce que l’histoire d’une mère célibataire qui a perdu son toit m’a touchée», explique Tammy LeBlanc.

La Ville de Dieppe a mis à leur disposition le Club d’âge d’or, au 445, avenue Acadie. À leur grande surprise, la générosité des citoyens a été si grande que l’endroit s’est rempli en un clin d’oeil.

Habits de toutes tailles, draps, jouets, ustensiles de cuisine, produits d’hygiène, meubles, les bénévoles ont reçu de tout. Certains citoyens sont venus donner puis ont décidé de rester pendant des heures pour trier l’énorme quantité d’articles accumulée.

«On ne s’attendait pas à ça c’est incroyable. On a aussi deux entrepôts pleins de meubles», s’extasie Julie Thibodeau, visiblement émue.

«On voit qu’avec tout ce qui est arrivé dans les derniers mois, les gens sont très sensibles aux situations difficiles et veulent aider.»

Rim Boukari se dit très touchée par ce mouvement d’entraide spontané. Mère d’un garçon de huit ans, elle a perdu son appartement à la suite de l’incendie qui s’est déclaré dans l’immeuble à logements du chemin Gauvin, dans la nuit du 19 au 20 septembre.

«J’ai pleuré quand j’ai vu ça. Je n’aurais jamais pu l’imaginer, je n’ai jamais vu une telle solidarité. C’est rassurant de voir que lorsque quelque chose arrive, les gens se soutiennent!»

Rim doit donner naissance à son deuxième enfant d’ici quelques semaines. Se savoir épaulée en cette période difficile la soulage grandement.

«Il y a deux jours, je pensais quitter la province avec mon mari. La gentillesse des gens nous fera rester, c’est un honneur pour nous de faire partie de cette communauté», ajoute celle qui a immigré au Nouveau-Brunswick l’an dernier.

La force combinée du bouche-à-oreille, des réseaux sociaux et de quelques âmes charitables a permis d’amasser une quantité de dons faramineuse en quelques jours. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Pour le moment, sept familles ont pu bénéficier des dons. Les organisatrices peinent encore à entrer en contact avec tous les anciens résidents du 895 chemin Gauvin.

Tout ce qui ne sera pas donné aux sinistrés sera redistribué à des organismes de charité: le Centre de grossesse et de bien-être de Moncton, le refuge Carrefour pour femmes, les refuges pour sans-abris Harvest House et Maison Nazareth et le programme de soins aux victimes d’agression sexuelle.

Les gens souhaitant entrer en contact avec les organisatrices de la collecte peuvent rejoindre la Ville de Dieppe au 506 877-7900.