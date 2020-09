Conseil des ministres: six femmes, Allain aux Gouvernements locaux

Blaine Higgs a dévoilé la composition de son conseil des ministres, mardi après-midi à Fredericton. Le seul député francophone du gouvernement, Daniel Allain, hérite du ministère des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale.

Seize députés composent le nouveau cabinet Higgs.. Lors du mandat précédent des progressistes-conservateurs, le conseil des ministres était formé de 17 membres. Aucun député n’a été nommé vice-premier ministre.

Blaine Higgs n’a pas donné suite à son idée de former un cabinet paritaire. Six femmes font partie du conseil des ministres. C’est deux de plus qu’avant les élections.

Le seul député francophone du caucus progressiste-conservateur, la recrue Daniel Allain, entre par la grande porte et se voit confier le portefeuille des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale.

La responsabilité de la Francophonie sera confiée au député bilingue Glen Savoie, qui représente la circonscription de Saint-Jean-Est.

Au cours de la campagne électorale, Blaine Higgs a dit à plusieurs reprises qu’il voulait apporter d’importants changements dans ce dossier. Daniel Allain n’aura visiblement donc pas un rôle de figuration au cours des prochaines années.

Plusieurs gros noms demeurent au cabinet, dont Dominic Cardy qui garde le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Ernie Steeves demeure aux Finances, tout comme Mike Holland aux ministère des Ressources naturelles.

Ted Flemming n’a pas été écarté, mais perd du galon en passant de la Santé à la Justice et la Sécurité publique. Il a largement été absent de la place publique depuis le début de la pandémie malgré le fait qu’il détenait un poste clé.

Il est remplacé à la Santé par l’ancienne ministre du Développement social, Dorothy Shephard. Cette dernière a joué un rôle-clé dans la résolution du conflit de longue date qui opposait le gouvernement aux travailleurs des foyers de soins.

Bruce Fitch, un vieux routier de la politique provinciale, se voit accorder une promotion et passe du Tourisme au Développement social, un ministère qui est doté d’un important budget.

Six ministres qui ont été réélus le 14 septembre ont été exclus du cabinet.

C’est notamment le cas d’une étoile montante du Parti progressiste-conservateur, Andrea Anderson-Mason, qui était ministre de la Justice, procureure-générale et responsable de la Société de développement régional et de Jake Stewart, qui était responsable des Affaires autochtones.

C’est aussi le sort qui a été réservé à l’ancien ministre de l’Environnement et des gouvernements locaux, Jeff Carr.

Voici la liste des membres du cabinet: