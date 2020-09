Fredericton: un présumé voleur épinglé

La police de Fredericton a procédé à l’arrestation d’un homme âgé de 32 ans en lien avec une série d’entrées par effraction survenues à Fredericton.

Vendredi, l’homme a comparu devant le tribunal.

Il fait face à dix chefs d’accusation: possession de méthamphétamine et de cocaïne, possession de drogues en vue d’en faire le trafic, possession d’outils de cambriolage, tentative de vol et vol, liberté illégale, violation de probation et défaut de comparaître.

La police de Fredericton et la GRC poursuivent leurs enquêtes, ce qui risque de donner lieu d’autres chefs d’accusation.