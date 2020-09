La Ville de Moncton vient en aide à des organismes dans le besoin

Les conseillers municipaux de Moncton ont décidé en comité plénier d’augmenter le total des subventions aux associations en 2021. Le budget d’exploitation prévu était pourtant déjà déficitaire de 68 000$ avant la pandémie de COVID-19.

Les élus ont voté en faveur d’un montant de 1,6 million $ de subventions pour les organismes en 2021. Il s’agit d’une augmentation de 11% par rapport à l’exercice précédent (elle s’élevait à 12% par an depuis 2014).

«Je crois que nous devons trouver des moyens d’aider les gens à surmonter la COVID-19», a plaidé le conseiller municipal du quartier 2, Blair Lawrence.

Il a convaincu la majorité de ses collègues de faire en sorte que le Théâtre de l’Escaouette, l’Association multiculturelle de la région du Grand Moncton, Moncton Headstart Needs et le Ballet Atlantique Canada reçoivent plus d’argent que ce qu’avaient conseillé les fonctionnaires de la Ville.

«Ces organismes ne peuvent pas fonctionner avec moins», a soutenu M. Lawrence.

Le conseiller général Pierre Boudreau a approuvé la proposition. Il a jugé que le Ballet Atlantique Canada était important pour la visibilité internationale et l’attrait de Moncton.

«Ils apportent à notre ville ce que les autres n’ont pas, a estimé également l’élu du quartier 2, Charles Léger à propos de la compagnie de danse. Certains organismes n’existeront plus si nous ne faisons rien.»

Les fonctionnaires de la Ville de Moncton ont prévenu que toute augmentation des subventions devrait être financée par des diminutions de services dans d’autres domaines ou par une augmentation du taux d’imposition foncier.

Les municipalités ont l’obligation de déposer des budgets équilibrés au Nouveau-Brunswick.

«C’est difficile de dire non à qui que ce soit, en ce moment», a grincé le conseiller municipal du quartier 3, Bryan Butler.

Il aurait préféré donner des subventions en priorité aux programmes permettant aux personnes vulnérables de se nourrir, de se loger, de lutter contre leurs dépendances aux drogues et de soigner leur santé mentale. Il aurait également souhaité refuser les subventions aux nouvelles associations.

Le conseiller municipal du quartier 4, Paul Pellerin lui a fait écho.

«Ce sont des temps difficiles et je recommanderais au conseil de prendre des décisions difficiles, a-t-il déclaré par ailleurs. L’argent s’en va!»

Le conseiller municipal du quartier 3, Brian Hicks a souligné que la Ville disposait de 7 millions $ en réserve dans son budget d’exploitation.

En 2020, l’administration a épargné 6% des taxes perçues.

«Ce sont des temps vraiment durs et c’est exactement pour ce genre de situation que les réserves existent, a appuyé M. Hicks. Il ne devrait y avoir de coupures pour aucun organisme.»

Certains d’entre eux en subiront quand même.