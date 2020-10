Avortement: pas d’engagement de la nouvelle ministre de la Santé

La nouvelle ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, n’est pas encore prête à prendre un position claire dans le dossier de l’accès à l’avortement chirurgical.

En point de presse peu après son assermentation, mardi après-midi, à Fredericton, la ministre Shephard été invitée à se prononcer sur cet enjeu de longue date qui continue de retenir l’attention.

C’est que le premier ministre, Blaine Higgs, refuse toujours (à l’instar de ses prédécesseurs libéraux et progressistes-conservateurs) de financer les avortements chirurgicaux effectués à l’extérieur des hôpitaux.

Il maintient cette position malgré le nombre grandissant de voix qui l’exhortent à changer son fusil d’épaule.

En raison de ce refus, la Clinique 554 de Fredericton – le seul établissement où les femmes pouvaient se faire avorter en milieu non hospitalier jusqu’à tout récemment, moyennant de 700 à 850$ – ferme ses portes ces jours-ci.

Il ne reste donc que trois points de services dans la province, soit les deux hôpitaux de Moncton et celui de Bathurst.

Pas de position claire de la part de la ministre Shephard

Mardi, Dorothy Shephard n’a pas pris une position claire à ce sujet, mais a tenu des propos qui vont dans la même ligne que ceux de Blaine Higgs. Elle a aussi dit qu’elle veut prendre le temps de mieux comprendre les statistiques avant de se faire une tête.

«Je pense que nous devons avoir une conversation sur la capacité (dans les hôpitaux) et voir si nous sommes en mesure de répondre à la demande. Nous pourrons seulement prendre des décisions en nous fiant à ces données. Je pense que ça va vraiment revenir à comprendre où nous sommes et où nous devrons peut-être aller. Et voir quels changements doivent être apportés», a-t-elle dit.

L’Acadie Nouvelle lui a demandé si elle croit que ce soin de santé devrait être offert dans plus de trois hôpitaux. Elle a esquivé la question. Mais en lisant entre les lignes, on comprend qu’elle estime que les trois points de service actuels – tous situés dans l’Est de la province – suffisent.

«Je pense qu’il me faudra voir plus de détails avant de me prononcer là-dessus. Nous sommes une province de moins de 800 000 personnes et je pense que nous… vous savez… nous avons des services spécialisés dans diverses régions et centres. Je pense que nous devons regarder… j’ai besoin de breffages et je dois comprendre la pleine portée de cela pour pouvoir me prononcer complètement sur ce que l’on doit faire.»

Un journaliste lui a demandé quelle est sa position sur l’avortement. «Est-ce que c’est important?», a-t-elle demandé.

Le journaliste a précisé qu’il posait la question pour savoir comment elle concilie ses propres convictions avec ce que disent les lois et ce que prévoient les politiques du gouvernement provincial.

«Je pense pas que je pourrais avoir un avortement. Toutefois, je déplacerais le ciel et la terre pour donner à toute femme l’aide qu’elle sent qu’elle a besoin. Je pense que c’est une chose traumatisante pour les femmes qui doivent vivre cela. Et je pense qu’il faut tous être compatissants.»

Une employée du gouvernement a alors mis fin au point de presse, qui ne durait pourtant que depuis six minutes.

Depuis qu’elle est députée, Dorothy Shephard a participé à au moins une manifestation antiavortement organisée devant l’Assemblée législative. C’est aussi le cas de Blaine Higgs et de plusieurs autre élus et ex-élus progressistes-conservateurs.

37 sénateurs signent une lettre en appui à la Clinique 554

Au cours des derniers mois, plusieurs personnes et groupes ont pris position pour demander au gouvernement Higgs de financer les avortements chirurgicaux effectués à l’extérieur des hôpitaux.

Après les libéraux, les verts, le gouvernement Trudeau, la Société médicale du N.-B. et le conseil d’administration du Réseau de santé Horizon, voilà qu’un groupe de 37 sénateurs – dont quatre des dix représentants du Nouveau-Brunswick – sautent dans la mêlée.

Dans une lettre publiée mardi, ils rappellent qu’il y a plus de trente ans que la Cour suprême du Canada a statué que l’avortement n’est pas un crime.

«Pourtant, l’accès aux droits reproductifs reconnus il y a des années par la plus haute cour du pays est toujours limité par la réglementation et les politiques provinciales», disent-ils.

Selon eux, «la fermeture de la Clinique 554 entraverait l’accès à des droits durement acquis et protégés par la Charte (canadienne des droits et libertés).»

Les sénateurs rappellent que les premiers ministres «sont les gardiens de la Constitution et doivent veiller à ce que les droits conférés par celle-ci et entérinés par la plus haute cour du pays soient pleinement accessibles.»

Ils ajoutent que les «opinions personnelles au sujet d’une décision judiciaire n’ont pas leur place».

Sans le nommer, ils font visiblement référence à Blaine Higgs. Ce dernier a affirmé à plusieurs reprises au cours des derniers mois qu’il croit que le Nouveau-Brunswick s’acquitte de ses obligations légales en matière d’accès à l’avortement.

«Sans moyens pour les faire respecter, les droits sont vides de sens. Les mesures restrictives adoptées dans le seul but de limiter l’accès aux services ne doivent pas être tolérées», lit-on dans la lettre.

Les sénateurs concluent leur missive en indiquant qu’ils ont le devoir de se faire entendre «lorsqu’un gouvernement canadien restreint l’exercice des droits des citoyens, privant continuellement ces derniers de ces droits» et que «dans une démocratie constitutionnelle telle que la nôtre, il faut que le fond et l’esprit des décisions de la Cour suprême soient respectés et appliqués.»

Les quatre sénateurs du Nouveau-Brunswick qui ont signé cette lettre ont tous été nommés par des premiers ministres libéraux. Il s’agit de René Cormier, Nancy Hartling, Sandra Lovelace-Nicholas et Pierrette Ringuette.