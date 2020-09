COVID-19: Vitalité impose des restrictions au patients du Québec

La recrudescence de cas de COVID-19 au Québec force le Réseau de santé Vitalité à établir de nouvelles mesures temporaires pour tous les patients en provenance du Québec (à l’exception des résidants de la Première Nation de Listuguj et de Pointe-à-la-Croix) et pour ceux en provenance de l’extérieur de la bulle atlantique.

Jusqu’à avis contraire, le Réseau modifie légèrement l’offre de soins à ces personnes afin d’éviter une propagation potentielle du virus.

Ainsi, les patients visés par ces mesures seront mis en isolement préventif obligatoire, les chirurgies non urgentes et les rendez-vous non urgents aux cliniques de soins ambulatoires sont remis à une date ultérieure et les visites sont interdites (sauf pour les patients en fin de vie)

«Nous comprenons que cette décision entraînera son lot d’inconvénients pour les patients touchés, a déclaré Gilles Lanteigne, président-directeur général du Réseau de santé Vitalité.

Toutefois, nous devons déployer tous les efforts nécessaires afin d’éviter que la propagation de la COVID‑19 – qui sévit actuellement au Québec – traverse la frontière et nous frappe de plein fouet. J’ai confiance que les précautions prises diminueront considérablement les risques de contagion au sein de nos communautés.»