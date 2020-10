Forte hausse des profits chez Cannabis NB

Cannabis NB enregistre de plus en plus de profits, alors que Blaine Higgs s’apprête à décider s’il va la privatiser. La société de la Couronne a annoncé jeudi avoir enregistré des profits de 3,3 million $ au cours des trois derniers mois.

C’est plus de deux fois plus qu’au trimestre précédent et trois fois plus que lors de la même période l’année dernière.

Du 29 juin au 27 septembre, les ventes totales de cannabis récréatif se sont élevées à 20,1 millions $, en hausse de 23,1% par rapport au trimestre précédent et en hausse de 87% par rapport à la même période en 2019.

Cannabis NB a rapporté des profits de 5,2 millions $ depuis le début de 2020, après avoir enregistré des pertes de plus 12,5 million $ au cours de ses six premiers mois d’activités.

Son ouverture officielle a eu lieu le 17 octobre 2018, lorsque la légalisation du cannabis récréatif est entrée en vigueur partout au Canada.

Bref, après des débuts difficiles, l’encre rouge a été remplacée par de l’encre noire chez Cannabis NB. Son PDG, Patrick Parent, affirme que ces données sont la preuve que l’entreprise a été redressée, comme promis.

«Les résultats cumulatifs de l’exercice en cours montrent que nous avons une entreprise très rentable et viable. Je suis convaincu que Cannabis NB continuera de croître, demeurera rentable et continuera d’offrir aux Néo-Brunswickois un rendement exceptionnel»,

Ces données sont publiées alors que le premier ministre s’apprête à décider du sort de la société de la Couronne.

Au cours de son premier mandat, le gouvernement provincial a publié un appel d’offres afin de vendre les droits exclusifs de vendre du pot dans la province.

Blaine Higgs a affirmé lors de la campagne électorale que l’analyse de ces offres serait sur le bureau du prochain premier ministre. On peut donc s’attendre à des nouvelles dans ce dossier prochainement.