Moncton: 39% des enfants sont pauvres dans le quartier 4

Le comité sur l’inclusion sociale de la Ville de Moncton a assisté à un exposé sur la pauvreté lors de sa réunion du 29 septembre. Ses membres ont constaté que le taux de pauvreté chez les enfants de leur communauté était plus élevé que ceux du Nouveau-Brunswick et du Canada, surtout dans le quartier 4.

«La pauvreté n’est pas toujours apparente», prévient la professeure à l’école de travail social à l’Université de Moncton, Hélène Albert.

En effet, le promeneur peut avoir des difficultés à remarquer des indices de misère dans le quartier 4 de Moncton, qui s’étend vers le Nord-Ouest entre la rue Mountain et la route 490, à partir de la rue de l’Université à l’Est. Pourtant, 39% de ses 2300 enfants sont pauvres, selon les données de 2016 de l’organisme Human Development Council.

À l’école Beaverbrook le 1e octobre, par exemple, les élèves jouaient dans une cour de récréation avec des allures d’enfants normaux qui s’amusent dans le soleil et les éclats dorés de l’été indien.

La faim

«La plupart des écoliers dépendent des repas chauds donnés deux fois par semaine, a pourtant affirmé la conseillère de l’établissement, Amber Lewis, dont le travail est de se tenir à leur écoute. Il y a aussi une salle d’habillement pour leur donner des chaussures, des chaussettes, des vestes, etc.»

Ses quatre quartiers compris, Moncton a un taux de pauvreté infantile de 28%. Ce taux est plus élevé que ceux du Nouveau-Brunswick (22%) et du Canada (18%).

La situation de quartier 4 est plus de deux fois pire que celle du pays en moyenne à ce sujet. Mme Lewis ne s’inquiète cependant pas des conséquences d’une telle proportion.

«Avoir beaucoup d’élèves avec les mêmes besoins permet de créer un système pour les aider, avance-t-elle. S’il y avait seulement 5% des enfants qui avaient des difficultés, ils ne recevraient peut-être pas autant de soutien.»

Le stress

«Ça a des conséquences sur la vie à l’école, juge à l’inverse Mme Albert. Ça normalise l’expérience de la pauvreté dans ce quartier.»

L’ancienne travailleuse sociale en milieu scolaire pense que la concentration de la pauvreté dans un endroit accentue ses méfaits. Elle souligne qu’un élève affamé est incapable d’apprendre. Elle ajoute que des parents préoccupés, qui ont parfois un rapport difficile à l’école, peuvent avoir des difficultés à aider leurs enfants à faire leurs devoirs.

«Ça affecte la santé physique et mentale, décrit en outre Mme Albert à propos de la pauvreté. Ça provoque énormément de stress chez les parents qui s’inquiètent d’avoir quelque chose à mettre sur la table pour le souper et dans la boîte à dîner de leur enfant le lendemain, parce qu’il est gêné de l’ouvrir et de révéler sa tranche de pain sans beurre, qu’il ne mange pas à la cafétéria avec les autres enfants, mais en cachette, près de son casier.»

Le logement abordable

La professeure estime que les échelons de pouvoir aux niveaux national et provincial surtout peuvent apporter des solutions: un revenu minimum garanti, des garderies subventionnées et un programme universel d’alimentation en milieu scolaire.

«Le salaire minimum et les taux d’aides aux revenus sont trop faibles au Nouveau-Brunswick pour se sortir de la pauvreté», soutient-elle.

Mme Albert croit que la Ville de Moncton peut surtout agir en favorisant une amélioration de l’offre de logements abordables et décents.

«Le projet de Marée Montante, tout le monde l’approuve, mais nous nous demandons encore comment le réaliser», s’est cependant impatienté le conseiller municipal Charles Léger à propos de l’aménagement de 125 habitations à faibles loyers d’ici 2023.

Le plan d’inclusion sociale

La Ville de Moncton a promis d’investir 6 millions $ dans cette initiative à condition que le gouvernement provincial en fasse autant. Ce dernier n’a cependant toujours pas fait d’annonce en ce sens.

En attendant, le comité sur l’inclusion sociale et la pauvreté de la municipalité prépare notamment des recommandations pour un nouveau plan en faveur d’une qualité de vie pour tous les Monctoniens.

La version actuelle du document arrive à échéance en 2021. Elle se construit autour de cinq piliers: l’éducation, l’inclusion, la santé mentale, la santé alimentaire et le logement abordable.