Saisie de drogue et arrestations à saint-Antoine

Une femme de 27 ans et un homme de 34 ans ont été arrêtés après l’exécution d’un mandat de perquisition dans une résidence de Saint-Antoine, jeudi, et la saisie de diverses drogues et d’armes.

Les policiers ont saisi diverses drogues, que l’on croit être de la méthamphétamine, de la méthamphétamine en cristaux, de la cocaïne, de la MDMA, des opioïdes, des benzodiazépines, du haschisch et du cannabis, de même que deux armes à feu, dont une chargée, et des couteaux de chasse.

Une femme de 27 ans et un homme de 34 ans ont été arrêtés sur les lieux.

Vendredi, Joey LeBlanc a comparu en cour par téléphone et il a été accusé de possession de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic. Il demeure en détention et il comparaîtra en cour provinciale à Moncton, le 5 octobre. On s’attend à ce que d’autres accusations soient portées.

La femme a été libérée sous certaines conditions et elle comparaîtra en cour le 18 décembre 2020.

L’enquête se poursuit.