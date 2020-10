Un couple de Saint-Jean «Gagnant à vie» grâce à un arrêt de ravitaillement

Doreen et Steve Snow, de Saint-Jean, Terre-Neuve, ont remporté le gros lot de Gagnant à vie grâce à un billet acheté au cours d’un récent voyage en voiture. Ce bref arrêt a porté ses fruits lorsque Doreen a décidé d’acheter un billet de Gagnant à vie, qui s’est révélé valoir 675 000 $.

Après avoir gratté le billet, Doreen pensait qu’ils avaient mis la main sur un billet gagnant de Gagnant à vie. Mais son mari a décidé de s’amuser un peu avec elle.

«J’ai dit aux dames du magasin que j’allais dire à ma femme que nous n’avions gagné que 1000 $ et qu’elle devait venir signer, a déclaré Steve. En fait, elle était contente d’avoir gagné 1000 $.»

Quand Doreen s’est rendue au magasin, elle a eu la surprise de sa vie.

«Je me suis rendue dans le magasin et la dame m’a demandé combien je pensais avoir gagné. J’ai répondu que, selon mon mari, nous avions gagné 1000 $. Quand elle m’a montré la version imprimée, je me suis mise à pleurer. Je ne pouvais plus parler. Tout le monde pleurait. »

Avec le billet à gratter Gagnant à vie de Loto Atlantique, deux choix de gros lot sont offerts. Les gagnants peuvent choisir de recevoir 1 000 $ par semaine pendant 25 ans ou un versement unique de 675 000 $. Doreen et Steve ont choisi le versement unique.

Steve est retraité depuis janvier 2020 et Doreen avait prévu de prendre sa retraite au milieu de l’année 2021. Grâce à leur billet gagnant de Gagnant à vie, Doreen peut désormais prendre sa retraite avec son mari avec quelques mois d’avance.

Le couple, qui vient de célébrer son 30e anniversaire de mariage, a une fille qui fréquente la faculté de droit. Ils seront ravis de l’aider en remboursant sa dette d’étude et en lui achetant un nouveau véhicule. Ils prévoient également de s’occuper de leurs parents, de rénover leur cuisine et d’effectuer de nombreux voyages lorsque la pandémie de COVID-19 le permettra.