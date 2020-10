La Santé publique signale un nouveau cas de COVID-19 samedi.

Le nouveau cas est une personne âgée entre 20 et 29 ans dans la zone 2 (région de Saint-Jean). Le cas est lié à un voyage à l’extérieur de la bulle atlantique, et la personne est en isolement.

Le nombre de cas confirmés au Nouveau-Brunswick s’élève à 201, et 193 personnes se sont rétablies. Il y a eu deux décès, et six cas demeurent actifs. À ce jour, 79 422 tests de dépistage ont été réalisés.

Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef du ministère de la Santé est au courant de 12 cas confirmés de COVID-19 qui sont liés à Woodland Pulp, un employeur situé à Baileyville, au Maine. Le Bureau travaille en étroite collaboration avec le Maine Center for Disease Control and Prevention et d’autres organismes partenaires.

«À l’heure actuelle, nous ne sommes au courant d’aucun cas confirmé dans ce lieu de travail qui pose un risque pour les résidents de St. Stephen, a affirmé la médecin-hygiéniste en chef Dre Jennifer Russell. Nous comptons recevoir au cours des prochains deux jours d’autres résultats de tests effectués au Maine.»