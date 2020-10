Deux personnes blessées dans des collisions dans le Grand Moncton

Deux personnes ont reçu des blessures et ont été hospitalisées à la suite de collisions automobiles dans la région du Grand Moncton en fin de semaine.

Tôt dimanche matin, vers 2h35, une voiture circulant sur l’autoroute à Riverview a fait une sortie de route.

Le conducteur a été éjecté du véhicule et a été hospitalisé.

Le Sergent d’état major Dave MacDonnell, de la GRC de Codiac, explique que les circonstances de l’incident sont toujours sous enquête.

Il n’a pas non plus voulu préciser la vitesse du véhicule avant sa sortie de la route ni si le conducteur était en état d’ébriété.

«L’enquête vient juste de commencer, ce sont des choses qu’on va déterminer.»

Selon un citoyen qui était sur la scène et qui a pris des photos, le véhicule a fait des tonneaux et a évité de justesse un poteau d’électricité, un arbre et une maison et s’est retrouvé renversé et fortement endommagé dans la cour d’une résidence.

Une deuxième personne a subi des blessures mineures samedi après-midi, vers 15h30, plus près du centre-ville de Moncton.

Un véhicule a frappé un piéton à l’intersection des rues Archibald et Mountain. Le piéton a lui aussi été hospitalisé.