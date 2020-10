L’AEFNB dévoile ses lauréats 2020 en enseignement

Profitant de la tenue ce lundi de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB) a dévoilé le nom des lauréates de son Prix – Enseignante ou Enseignant de l’année 2020.

La distinction vise bien évidemment à reconnaître le personnel enseignant qui se distingue par son professionnalisme, un haut niveau d’engagement, un style de pédagogie innovateur et un leadership rassembleur au sein de l’école ainsi que de la communauté.

Sylvie Clavette – Prix Enseignante ou Enseignant de l’année 2020 AEFNB (Gracieuseté) Sabrina Arsenault – Prix Enseignante ou enseignant de l’année 2020 AEFNB (Gracieuseté) Ginette Noël Thériault – Prix Enseignante ou Enseignant de l’année 2020 AEFNB (Gracieuseté) Ginette L. Cyr – Prix Enseignante ou Enseignant de l’année 2020 AEFNB (Gracieuseté) Geneviève Doiron – Prix Enseignante ou Enseignant de l’année 2020 AEFNB (Gracieuseté) France A. Duguay – Prix Enseignante ou Enseignant de l’année 2020 AEFNB (Gracieuseté) Debbie Belliveau – Prix Enseignante ou Enseignant de l’année 2020 AEFNB (Gracieuseté)

Les sept lauréates sélectionnées par le bureau de direction de l’AEFNB sont Sabrina Arsenault (Polyvalente Louis-J.-Robichaud, Shediac); Debbie Belliveau (École Clément-Cormier, Bouctouche); Sylvie Clavette (École des Bâtisseurs, Fredericton); Ginette L. Cyr (Rothesay High School, Rothesay); Geneviève Doiron (École Notre-Dame, Edmundston) et France A. Duguay (Polyvalente W.-Arthur-Losier, Tracadie).

«Leur engagement envers leurs élèves, leur école et leur communauté témoigne du dynamisme et de l’impact significatif de l’ensemble du personnel enseignant dans nos vies et dans le développement global de notre société et de notre province» a déclaré par voie de communiqué le président de l’AEFNB, Gérald Arseneault.

Les prix seront remis durant les mois d’octobre et novembre a fait savoir l’organisme, et ce, en respectant les consignes de sécurité et d’hygiène de la santé publique.