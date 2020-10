Programme extra-mural: Medavie a fait taire les critiques

Quel bilan peut-on tirer du transfert de la gestion du Programme extra-mural à SMU Medavie? Le fournisseur de soins de santé privé affirme avoir rempli sa part du contrat jusqu’à présent.

Le 1er janvier 2018, le programme extramural et Télé-Soins étaient transférés à Medavie sous une pluie de protestations. La société à but non lucratif basée à Moncton, qui gère Ambulance NB depuis 2007, administre désormais les soins de santé à domicile offerts à 29 000 patients par des infirmières, médecins, ergothérapeutes, physiothérapeutes, thérapeutes respiratoires, orthophonistes, travailleurs sociaux, diététistes, et pharmaciens.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, Richard Losier, président de Services de santé Medavie, a longuement vanté le bilan de son organisation. Ancien vice-président aux services cliniques du Réseau de santé Vitalité, il a été nommé pour assurer la supervision des services intégrés du Programme extra-mural, d’Ambulance NB et de Télé-Soins.

«Quand j’ai commencé nous avions 100 postes vacants, aujourd’hui nous sommes rendus pendant la pire pénurie que connaît la province. Ça démontre que nous faisons un bon travail de recrutement», plaide-t-il.

Plusieurs chantiers ont progressé depuis janvier 2018, assure Richard Losier. Le renouvellement de la flotte de 520 véhicules est en cours et la gestion des admissions de nouveaux patients a été centralisée. Elle est désormais assurée par un centre de coordination provincial.

«Toutes les demandes sont traitées au même endroit pour diminuer les délais et éviter que les gens tombent dans les craques.»

La direction de Medavie a également entrepris une standardisation des soins à travers la province, poursuit-il. «Quand on a commencé, on s’est aperçu que c’était décousu, il y avait différentes pratiques un peu partout.»

Medavie collabore aussi avec des médecins de Dieppe, de Bathurst et de Miramichi pour favoriser une prise en charge plus précoce.

«On ne devrait pas attendre que le patient soit en phase aiguë, souligne M. Losier. Le système est engorgé, les hôpitaux sont en surcharge et on doit maintenir les patients le plus longtemps à la maison.»

La promesse qu’avait fait le PDG de Medavie, Bernard Lord, d’offrir aux travailleurs de santé «les outils du 21e siècle» ne s’est pas encore entièrement concrétisée.

La société organise actuellement la distribution de tablettes électroniques à la moitié des professionnels du programme extra-mural et coordonne la création de dossiers de santé électronique, qui seront accessibles aux travailleurs en soins à domicile comme aux ambulanciers.

L’initiative ne verra pas le jour «avant un an ou un an et demi», selon Richard Losier. «Pour l’instant, les dossiers des patients se font surtout sur papier. Ça facilitera le travail du personnel et ça leur donnera plus de temps pour les soins», avance-t-il.

Au sein des réseaux de santé, la responsabilité du programme extra-mural était partagée entre plusieurs gestionnaires qui portaient plus d’un chapeau. Richard Losier estime que le fait que l’administration soit confiée à une seule vice-présidente permet de consacrer plus d’effort à son amélioration.

Les véhicules des professionnels de l’extra-mural leur permettant d’offrir les soins à domicile sont répartis entre 29 unités dispersées à travers le Nouveau-Brunswick. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Richard Losier, président de Services de santé Medavie. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Des indicateurs au beau fixe

En vertu du contrat d’une durée de 10 ans qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la province verse un montant annuel de base de 2,6 millions $ à Medavie pour la gestion de l’extra-mural. La société est également admissible à des primes de rendement pouvant aller jusqu’à 1,8 million $ par année.

Le gouvernement est responsable des coûts du programme comme les salaires et les avantages sociaux des employés, les installations, l’équipement et les médicaments. La subvention de financement de la province totalise 86 946 295$ en 2020.

L’an dernier, le ministre de la Santé a annoncé qu’il maintiendrait l’entente conclue par le gouvernement Gallant. L’examen réalisé par le ministère mentionnait que quatre des cinq des indicateurs de rendement établis par le contrat affichaient une amélioration.

Les dernières données obtenues par le journal suggèrent que chacun de ces indicateurs est désormais passé au vert. Le nombre de visites effectuées est passé de 486 330 au cours de la première année à 487 409 en 2018-2019, puis à 503 269 en 2019-2020.

Le nombre de jours qu’il faut à un nouveau patient pour commencer à obtenir des soins a été réduit: le délai médian est passé de trois à deux jours. Au cours de l’exercice 2019-2020, le nombre d’aiguillages par les fournisseurs de soins primaires est passé de 7 280 à 7 733, tandis que le ratio des visites au service d’urgence par patient inscrit au programme a été réduit de 0,59 visite par patient à environ 0,54.

Une opposition aujourd’hui silencieuse

Fin 2017, l’annonce du gouvernement Gallant avait provoqué un tollé et une importante levée de boucliers de la part de syndicats, d’associations d’aînés et de groupes de la société civile acadienne.

Les craintes étaient nombreuses: hausse des coûts, moins de redditions de comptes, démantèlement du système des soins de santé public, rupture de la continuité des soins…

Le réseau de santé Vitalité avait lui aussi vivement critiqué le projet. Son conseil d’administration exigeait alors que la prestation des soins à domicile demeure la responsabilité des régies et son président-directeur général prédisait une diminution de l’accessibilité et de la qualité des soins.

Trois années ont passé. Désormais, la direction de Vitalité refuse de commenter le dossier.

Invité à faire le bilan du transfert de gestion, le Syndicat canadien de la fonction publique a également décliné.

«Nous maintenons que la gestion peut très bien se faire à l’interne», précise toutefois leur porte-parole, Simon Ouellette.

Le Syndicat du Nouveau-Brunswick, qui s’était fortement opposé à l’entente en 2017, n’a plus émis de préoccupations publiquement depuis. L’organisation syndicale représente des thérapeutes respiratoires, des orthophonistes, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des travailleurs sociaux et des diététistes du programme extra-mural.

Sa présidente, Susie Proulx-Daigle, s’est faite avare de commentaires, réitérant seulement que «tous les services publics payés avec l’argent des contribuables devraient être gérés et administrés par la fonction publique».

Le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick s’était aussi rangé du côté des opposants.

«Nous avions des questions au sujet de la transparence, et sur la façon dont le transfert vers le secteur privé affecterait les patients et les infirmières que nous représentons, commente Paula Doucet, la présidente.

«Les syndicats continuent de questionner le bien-fondé de transférer le programme du public vers le privé. Ce qui compte, c’est d’améliorer les soins et pas de faire des profits grâce aux soins de santé.»

Paula Doucet reconnaît que les membres du syndicat oeuvrant au sein de programme sont «satisfaits des soins qu’ils administrent aux Néo-Brunswickois» et que leur travail «n’a pas changé».

«Ce que j’ai entendu des infirmières, c’est qu’elles traitent plus de patients actuellement, c’est une bonne chose de pouvoir maintenir ces personnes hors de l’hôpital», dit-elle.

«Nous n’avons pas eu d’indication d’une détérioration de la communication entre les hôpitaux et les professionnelles de l’extra-mural.»