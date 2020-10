Soins palliatifs: un hospice ouvrira ses portes en mai à Moncton

Les membres du Club des Lions Hum-Lew-Sun ont fait don d’un terrain d’une valeur de 200 000 $ pour soutenir la construction d’un centre de soins palliatifs. Le coprésident de la campagne de financement d’Hospice SENB, Dennis Cochrane (gauche) et la directrice générale d’Hospice SENB, Tradina Meadows-Forgeron (deuxième de droite) se sont joints aux Lions sur le site des nouvelles installations sur la rue Pleasant, à Moncton. - Gracieuseté

Le projet de construction d’un hospice offrant des soins de fin de vie a été ralenti par la pandémie, et il est prévu qu’il ouvre ses portes

le premier mai 2021.

Le centre de soins bilingue de 10 lits, destiné à offrir des soins palliatifs à la population des comtés d’Albert, de Kent et de Westmorland, sera construit sur la rue Pleasant, à Moncton.

Lors de l’annonce de la construction du bâtiment, en 2019, l’ouverture était prévue pour l’automne 2020. La pandémie a cependant mis un bâton dans les roues de l’organisme chargé de le construire, Hospice Sud-Est NB (SENB).

La levée de fonds a aussi été écartée pendant une partie du confinement. Elle vient d’être relancée, tout comme la construction qui a repris il y a environ un mois.

Jean-Paul Desjardins, consultant pour Hospice SENB, explique que plusieurs donateurs sont assez âgés et qu’il n’aurait pas été sage de risquer de les exposer au virus.

«On a été très prudents et on s’est dit que c’est un foyer qu’on bâtit pour cinquante ans, on va continuer à lever des fonds pour des années.»

Les premiers à contribuer à la levée de fonds étaient les membres du Club des Lions Hum-Lew-Sun. Ils ont fait cadeau du terrain où sera construit le centre.

Les gouvernements fédéral et provincial contribuent également à la construction du centre.

«L’entente, c’est qu’on reçoit près de 22% du financement de leur part, mais jusqu’à concurrence d’un million du fédéral et d’un million du provincial», dit Jean-Paul Desjardins.

Le ministère de la Santé financera les soins qui y seront offerts, mais Hospice SENB doit se charger de défrayer les coûts de l’entretien du bâtiment et de la nourriture, par exemple.

«On cherche de l’argent supplémentaire, donc il n’y a pas de montant fixe à atteindre, mais on doit atteindre l’autonomie financière dans les années à venir», explique Jean-Paul Desjardins.

Il affirme que ce genre de modèle financier est la norme pour les centres de soins palliatifs.

La construction et l’aménagement du centre coûtera environ 4,5 millions $ – dont un million $ pour l’équipement – et les fonds supplémentaires recueillis permettront d’assurer le fonctionnement de l’établissement.

Si l’organisme atteint ses objectifs, ce sera le premier centre de soins palliatifs résidentiel dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Le centre de dix lits aura quatre chambres familiales privées et des espaces publics intérieurs et extérieurs, tels qu’une véranda et un jardin.

Il y aura également une unité pédiatrique.

Hospice SENB estime que le nouveau centre permettra de fournir des soins de fin de vie à environ 120 à 150 patients par an.