Satisfaction à l’égard des hôpitaux du N.-B.: aucune amélioration depuis 2016

Un sondage du Conseil de la Santé du Nouveau-Brunswick mené en 2019 auprès de 6000 patients dans plus de 20 hôpitaux révèle une absence d’amélioration de leur expérience depuis 2016.

Le CSNB a recueilli des données sur différents aspects de l’expérience des patients, tels que la propreté, la communication, la qualité des aliments et le contrôle de la douleur, entre autres.

Le sondage a été réalisé dans les deux régies de santé du Nouveau-Brunswick.

Quelques résultats en bref: seulement un patient sur deux a dit que sa chambre et sa salle de bain étaient toujours propres.

Seulement la moitié des patients ont dit être complètement informés du fonctionnement du processus d’admission.

Six répondants sur dix ont dit avoir toujours obtenu de l’aide dès qu’ils ont appuyé sur le bouton d’appel.

Les patients ont accordé une note de 73% à la communication de la part des infirmières dans leurs explications sur la manière de traiter les patients et de leur écoute.

Globalement, 79% des malades ont évalué l’hôpital de façon favorable.

Du côté du service dans les deux langues officielles, 94% des patients qui préfèrent l’anglais ont toujours été servis dans leur langue, un chiffre qui baisse à 81% pour ceux qui préfèrent le français.

«Bien que certains hôpitaux dans la province aient affiché un meilleur rendement, chacun d’entre eux a l’occasion d’améliorer des domaines clés liés à l’expérience et à la satisfaction du patient. Les résultats obtenus nous ont permis de constater que, dans l’ensemble, aucune amélioration ne survenait, faisant ressortir la nécessité d’accorder plus d’attention aux facteurs qui favorisent l’amélioration dans la planification et la prestation des soins aux patients hospitalisés», dit Stéphane Robichaud, directeur général du CSNB, par voie de communiqué.

Plus de détails à venir.