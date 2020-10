COVID-19: trois nouveaux cas au N.-B. jeudi et le masque devient obligatoire

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé, jeudi après-midi, que trois nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés dans la province. Le masque devient aussi obligatoire dans les lieux publics intérieurs de la province à minuit, jeudi.

Cela porte à 24 le nombre de cas qui sont actifs au N.-B. et à 225 le nombre de personnes qui ont été infectées depuis le début de la crise. Deux personnes sont décédées.

«La deuxième vague de la pandémie est arrivée au Nouveau-Brunswick et nous devons être proactifs», a dit la médecin hygiéniste en chef de la province, Dre Jennifer Russell.

Le nombre de personnes hospitalisées s’élève maintenant à trois, dont une aux soins intensifs.

Les cas annoncés jeudi ne sont pas liés à l’éclosion de Moncton. Ils concernent une personne âgée de 40 et 49 ans de Saint-Jean et une autre de 20 à 29 ans de la région de Fredericton. Ces deux cas sont liés à un voyage et les personnes infectées sont en isolement.

Un troisième cas concerne une personne du Restigouche âgée entre 30 et 39 ans. Ce cas est sous enquête, a fait savoir la Santé publique.

Le nombre de cas liés à l’éclosion du Manoir Notre-Dame de Moncton, annoncée mardi, demeure à 19, mais d’autres tests sont en cours, a fait savoir Dre Russell.

Devant l’ampleur de cette éclosion, la Dre Russell a indiqué que le gouvernement était en réflexion sur la possibilité de faire passer la région de Moncton de zone jaune à zone orange – avec des restrictions plus importantes. Aucune décision n’a été prise, a-t-elle ajouté, signalant que le gouvernement gardait un oeil sur la vitesse à laquelle le nombre d’infections allait augmenter et si une autre éclosion communautaire devait survenir dans une institution fréquentée par des personnes à risque.

Masque obligatoire

Le port du masque sera bientôt obligatoire au N.-B. dès minuit, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Selon le premier ministre Blaine Higgs, cette mesure permettra à la province de demeurer en zone jaune pour le moment.

Le premier ministre Higgs a insisté sur l’importance de porter le masque dans les lieux publics. Il a souligné que des études effectuées par le gouvernement ont démontré que le masque était porté par seulement 36% des citoyens dans des lieux publics ciblés – et de seulement 16% dans les centres urbains de la province.

M. Higgs a indiqué lors de la période de questions que c’était aux entreprises de s’assurer que tous leurs clients portent le masque.

Les visites sont de plus aussi maintenant interdites dans toutes les résidences pour personnes âgées de la région de Moncton. Les résidents de ces établissements sont maintenant confinés.

La Dre Russell a rappelé aux Néo-Brunswickois de porter le masque dans les lieux publics, de se laver fréquemment les mains et de télécharger l’application du gouvernement Alerte COVID sur leur téléphone.

À ceux qui voudraient passer du temps en famille ou entre amis dans le cadre de l’Action de Grâces pourront le faire, mais en petit nombre et préférablement à l’extérieur, a indiqué la Dre Russell. Elle a aussi recommandé aux aînés d’être très prudents.