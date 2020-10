Du mazout à la biomasse: quatre édifices municipaux entament un virage vert

Quatre municipalités néo-brunswickoises participeront à un projet-pilote destiné à améliorer leur efficacité énergétique tout en leur permettant de devenir plus «vertes».

Les municipalités en question ont obtenu des fonds fédéraux afin de remplacer le système de chauffage actuel de certains de leurs édifices par des chaudières à biomasse à haut rendement. On parle plus précisément des localités d’Atholville (Hôtel de Ville), de Caraquet (garage municipal), de Rivière-Verte (garage municipal) et de Saint-Léonard (centre régional d’urgence).

Pour réaliser cette conversion à la biomasse, les quatre municipalités ont reçu un montant total de 417 000$ de la part du gouvernement fédéral par l’entremise du Fonds municipal vert. Le projet a été mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités. Dans la province, il est piloté par l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

«Outre les usines et les véhicules, les édifices figurent parmi les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au pays. C’est pourquoi il est critique de travailler afin d’améliorer leur rendement, de faire en sorte qu’ils produisent moins de ces gaz. C’est pourquoi ce projet-pilote est vraiment intéressant», a mentionné le député fédéral de Madawaka-Restigouche, René Arse-neault, présent jeudi à Atholville au lancement officiel de l’initiative.

Ce passage à la biomasse contribuera à réduire la pollution, mais également à améliorer l’efficacité énergétique des infrastructures publiques en question.

À Atholville par exemple, la municipalité a remplacé sa chaudière à l’huile par une chaudière à la biomasse (granulés de bois) de haute performance. Celle-ci est d’ailleurs installée et devrait être fonctionnelle sous peu. Coût du projet: 222 084$.

Le fédéral défrayera 71% de cette somme, ce qui laissera une facture d’un 63 511$ à la municipalité. Le principe est similaire pour les trois autres municipalités participantes.

«C’est un montant considérable pour nous, mais il faut voir cela comme un investissement. Selon nos calculs, nous devrions être en mesure d’absorber cette dépense en l’espace en 8,6 années grâce aux économies de carburant, soit simplement en abandonnant le mazout pour la biomasse, une source d’énergie qui est renouvelable. Par la suite, les économies suivantes iront dans nos coffres», explique le maire de l’endroit et président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Michel Soucy.

Retours sur l’investissement

L’un des critères de ce projet-pilote était d’ailleurs de démontrer qu’il peut engendrer des retours sur l’investissement à l’intérieur d’une période de temps donnée.

Au-delà des économies toutefois, M. Soucy souligne que ce qui lui plaît dans ces quatre projets, c’est leur vertu écologique.

«On polluera beaucoup moins. On a donc le sentiment de faire quelque chose de positif pour l’environnement, de poser un geste pour diminuer notre empreinte environnementale (gaz à effet de serre) et contrer les changements climatiques. C’est certain que notre contribution sera minime, mais si plusieurs autres municipalités nous imitent, alors là on aura vraiment accompli quelque chose», ajoute le maire d’Atholville, notant que 60% des édifices publics du pays appartiennent aux municipalités.

Les promoteurs du projet espèrent du coup que l’utilisation de la biomasse forestière comme source de chauffage puisse avoir un effet d’entraînement dans d’autres petites municipalités du Nouveau-Brunswick et du reste du Canada.

On note que ce modèle est particulièrement attrayant pour les régions rurales dont l’économie est liée au secteur forestier, comme c’est notamment le cas au Restigouche et au Madawaska.