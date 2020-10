Éclatement de la bulle avec Pointe-à-la-Croix et Listuguj: «Ça n’a pas été une décision facile»

Pointe-à-la-Croix et la Première Nation de Listuguj ne font plus partie de la bulle atlantique. Les résidents de ces communautés québécoises peuvent toujours traverser la frontière, mais seulement pour des déplacements essentiels.

La nouvelle a été annoncée jeudi après-midi par le premier ministre, Blaine Higgs, lors d’un point de presse sur la pandémie. Les restrictions sont resserrées depuis minuit, dans la nuit de jeudi à vendredi.

«Ça n’a pas été une décision facile. Et je sais que l’impact se fera sentir profondément dans les communautés touchées. Mais c’est une décision que nous prenons pour protéger les gens du Nouveau-Brunswick et pour nous aider à demeurer dans la phase jaune», a-t-il expliqué.

Plusieurs exceptions sont toutefois prévues. La frontière n’est pas complètement fermée malgré l’éclatement de la bulle transfrontalière.

Au point d’entrée de Campbellton, les résidents de Pointe-à-la-Croix et de la Première Nation de Listuguj peuvent toujours entrer sur le territoire néo-brunswickois pour se procurer des produits de première nécessité (aliments et médicaments d’ordonnance) et des biens et services essentiels qui ne sont pas disponibles dans leur communauté.

Comme c’est le cas depuis le début de la pandémie, ils peuvent aussi venir au Nouveau-Brunswick pour le travail, pour les rendez-vous médicaux, pour les services de garde d’enfants ou pour respecter les conditions d’une entente sur la garde d’enfants.

Des changements sont aussi au programme pour certains élèves québécois qui étudient au Nouveau-Brunswick. Ceux de la maternelle à la huitième année pourront continuer à traverser la frontière pour aller à l’école.

Les élèves du secondaire pourront venir au Nouveau-Brunswick, mais seulement ce vendredi (le 9 octobre). Dès le retour en classe après le congé de l’Action de grâce, le mardi 13 octobre, ils devront poursuivre leur apprentissage à distance.

La bulle transfrontalière était en vigueur depuis le début août. Elle permettait aux résidents d’Avignon et du Témiscouata de venir au Nouveau-Brunswick pour quelques heures sans avoir à s’isoler, peu importe la nature de leur déplacement.

Elle permettait également aux Néo-Brunswickois d’aller dans ces régions frontalières québécoises sans s’isoler à leur retour, à condition de ne pas y passer plus d’une journée.

La bulle avait subi une première réduction à la mi-septembre. Le Nouveau-Brunswick avait alors exclu les résidents du Témiscouata en raison de la hausse du nombre de cas de COVID-19 dans cette région.

Quelques jours plus tard, elle avait à nouveau été réduite afin d’exclure l’ensemble de la MRC d’Avignon, à l’exception de Pointe-à-la-Croix et de la Première Nation de Listuguj.

«C’est décevant et très frustrant»

Le maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold, est visiblement très déçu par la tournure des événements.

«Je ne sais pas trop quoi penser. Ce fut une semaine forte en émotions pour, en fin de compte, aboutir à cela. C’est décevant et très frustrant.»

Il explique que la première fermeture de la frontière, plus tôt cette année, a été un dur coup pour la région.

«Ç’a été vraiment difficile la première fois que la frontière a été fermée – que ce soit pour l’économie régionale ou pour les familles –, et c’est certain que ça va l’être cette fois-ci également», estime M. Bujold, qui craint que cette nouvelle fermeture sonne le glas de plusieurs petits commerces locaux déjà affaiblis.

Critique envers la façon dont le Nouveau-Brunswick traite sa communauté (et ses voisines de la Gaspésie) depuis le début de la pandémie, ce dernier espère maintenant que Fredericton fera preuve d’une certaine flexibilité et sera clair dans les critères d’entrée à la frontière afin d’éviter les cafouillages expérimentés lors de la fermeture le printemps dernier.

«Mais surtout, j’espère que ça ne va pas traîner des mois, que le gouvernement du Nouveau-Brunswick rouvrira la frontière très rapidement dès que la situation se sera stabilisée ici. Les économies et la réalité sociales du Restigouche et d’Avignon sont extrêmement liées. C’est certain que plus on met de barrières entre les deux régions, plus on les affaiblit.»

22 nouveaux cas en Gaspésie

Jeudi, la Santé publique du Québec annonçait 22 nouveaux cas de COVID-19 en Gaspésie. Actuellement, on retrouve 213 cas actifs dans cette région, dont 139 uniquement dans le secteur d’Avignon. On parle précisément de 53 cas en milieu fermé (foyers de soins) et 86 en communauté.