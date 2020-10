ExploreNB: près de 15 000 demandes en une semaine

Le programme d’incitation au voyage ExploreNB, lancé cet été par le gouvernement provincial pour aider l’industrie touristique, fait mouche. Près de 15 000 demandes ont été soumises depuis le 1er octobre.

Les données obtenues par l’Acadie Nouvelle auprès du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture sont assez claires; le programme récolte beaucoup de succès.

Depuis que les formulaires sont disponibles – soit depuis le 1er octobre – 14 848 demandes ont été soumises par des touristes néo-brunswickois.

La valeur des dépenses soumises est de 10,7 millions $. Comme le programme offre le remboursement de 20% des dépenses admissibles (jusqu’à 1000$), les remises pourraient se chiffrer à 2,14 millions $.

Le porte-parole du ministère, Jean Bertin, note toutefois que «toutes les demandes n’ont pas été révisées». Cela fait en sorte que ces données pourraient être revues à la baise.

Le programme ExploreNB a été lancé en juillet par le gouvernement provincial afin d’inciter les Né0-Brunswickois à voyager dans leur province. Il est doté d’une enveloppe de 3 millions $.

Les résidents de la province de 19 ans ou plus peuvent demander une remise de 20% des dépenses (jusqu’à 1000$) effectuées lors d’un voyage qui comprenait au moins une nuitée payée dans un établissement d’hébergement admissible (hôtel, motel, camping, chalet, etc.).

Le voyage doit avoir été effectué du 15 juillet au 30 septembre. Ils ont jusqu’au 30 octobre pour soumettre leur formulaire et leurs reçus.

Un vaste éventail de dépenses admissibles est prévu et comprend notamment les frais d’hébergement, la restauration, les droits d’entrée à toutes sortes d’attractions touristiques et les soins esthétiques.

Lors de la dernière campagne électorale, le premier ministre a promis de prolonger le programme ExploreNB jusqu’en mars 2021 s’il était réélu. Cette prolongation n’a pas encore été annoncée par le gouvernement provincial.

Des données bien accueillies par l’industrie

Les résultats embryonnaires sont bien accueillis par la PDG de l’Association de l’industrie touristique du N.-B., Carol Alderdice.

«Je pense que c’est bien. On n’est que le 8 octobre. Et puis ils ont déjà reçu plus de 10 millions $ de demandes», dit-elle en entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

Elle s’attend à ce que les demandes continuent d’affluer au ministère du Tourisme au cours d’ici au 30 octobre.

Carol Alderdice attend maintenant de voir si Blaine Higgs tiendra promesse en prolongeant le programme jusqu’à la fin mars. Elle est optimiste. «Ça va certainement être fait», dit-elle.

Lorsqu’on lui demande quels ajustements pourraient être apportés pour rendre ExploreNB plus efficace, elle répond que plus d’aide pourrait être offerte aux hôtels et aux restaurants.

Ces entreprises ont été particulièrement touchées par les contrecoups de la pandémie, selon elle.

«Je sais qu’on ne peut pas forcer les touristes à rester à l’hôtel, mais j’aimerais voir quelque chose qui aiderait un peu plus les hôtels et les restaurants. J’ai peur que, maintenant que les terrasses vont fermer pour l’hiver, les restaurants vont vraiment souffrir.»

Elle suggère au gouvernement une mesure simple pour atteindre cet objectif; offrir 25% de remise aux touristes qui dorment à l’hôtel (et seulement 20% s’ils passent la nuit dans un terrain de camping ou dans un chalet).