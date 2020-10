Nouvelle subvention pour les loyers commerciaux

Ottawa annonce une nouvelle aide pour les loyers commerciaux.

Le premier ministre Justin Trudeau dit que la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer ira directement aux entreprises qui ont perdu des revenus.

La subvention pourrait attendre jusqu’à 90 % des dépenses admissibles pour les entreprises qui sont obligées de fermer temporairement à la suite des décisions des autorités locales, a-t-il dit.

M. Trudeau dit qu’il sait que la deuxième vague sera encore plus difficile pour les entreprises touchées et que la réponse gouvernementale « se doit d’être ciblée et efficace ».

Alerte COVID

Il y a maintenant huit provinces qui ont activé l’application de notification Alerte COVID.

L’Île-du-Prince-Édouard s’ajoute à la liste. Il ne reste plus que l’Alberta et la Colombie-Britannique.

L’application a été téléchargée plus de quatre millions de fois au pays.