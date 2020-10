La Santé publique signale 14 nouveaux cas de COVID-19 dimanche.

Il y a quatre nouveaux cas dans la zone 1 (région de Moncton), des personnes âgées de 70 à 79 ans. Ils sont tous liés à l’éclosion au Manoir Notre-Dame, un foyer de soins spéciaux. Toutes ces personnes sont en auto-isolement.

Il y a 10 nouveaux cas dans la zone 5 (région de Campbellton):

trois personnes âgées de 30 à 39 ans;

deux personnes âgées de 50 à 59 ans;

cinq personnes âgées de 60 à 69 ans.

Tous ces cas sont liés à l’éclosion dans cette région et sont en auto-isolement.

Le nombre de cas confirmés au Nouveau-Brunswick s’élève à 272, et 199 personnes se sont rétablies. Il y a eu deux décès, et 71 cas demeurent actifs. Cinq patients sont hospitalisés, et un d’entre eux se trouve à l’unité des soins intensifs. À ce jour, 84 847 tests de dépistage ont été réalisés.

Avis d’exposition

La Santé publique a relevé une source possible d’exposition au virus au Centre Père-Patrice-Leblanc sur l’avenue Murphy, à Moncton. Les personnes qui ont visité cet établissement le 4 octobre entre 18h30 et 21h30 devraient rester à l’affût de l’apparition de symptômes pendant 14 jours. Si des symptômes de la COVID-19 apparaissent, les personnes doivent s’isoler et faire l’autoévaluation en ligne ou appeler le 811 pour subir un test de dépistage.

Port du masque

Dans les régions en phase d’alerte jaune, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics intérieurs. Dans les régions en phase d’alerte orange (Grand Moncton et Restigouche), le port du masque est maintenant obligatoire dans tous les lieux publics intérieurs et extérieurs.

Les lieux publics comprennent:

les aires de rassemblement public et ceux où des employés ont des contacts le public (commerces de détail, centres commerciaux, centres de services, lieux de culte, restaurants et bars – sauf lorsqu’une personne mange ou boit, etc.) ainsi que les rassemblements organisés à l’intérieur dans un endroit public (p. ex. mariages, funérailles et autres);

les aires communes comme les halls, les ascenseurs et les corridors, ainsi que les aires publiques partagées, y compris celles des lieux de travail du secteur privé et du gouvernement;

le transport en commun;

les espaces publics extérieurs, c’est-à-dire tout endroit autre que la cour d’une résidence unifamiliale privée où se rassemblent des membres du public, comme les parcs, terrains de jeu, marchés, parcs à chien et autres.

La Santé publique recommande d’éviter de voyager d’une région en phase d’alerte orange à une région en phase jaune, sauf en cas de nécessité ou d’urgence.

Chasse et pêche

Si vous ne vous sentez pas bien, ne participez pas à ces activités et si vous commencez à vous sentir mal, isolez-vous immédiatement. Préparez toutes les provisions et articles nécessaires avant un voyage de chasse ou de pêche. Chassez et pêchez le plus près de chez vous possible. Si vous prévoyez d’être en contact plus étroit avec vos collègues pêcheurs et chasseurs, vous devez porter un masque.

Écoles dans les régions de phase d’alerte orange

Dans la phase d’alerte orange, l’utilisation accrue du masque sera nécessaire pour les élèves de la maternelle à la 12e année. Ces politiques s’appliquent à tous les élèves, les enseignants et les membres du personnel, à moins qu’ils ne soient pas obligés de porter le masque pour des raisons médicales.

Les élèves de la maternelle à la 8e année devront maintenant porter un masque pendant toute la journée, à l’intérieur comme à l’extérieur, sauf s’ils travaillent tranquillement à leur pupitre ou participent à une activité physique ou s’ils sont en train de manger ou de boire. Les élèves de la 9e à la 12e année devront porter un masque pendant toute la journée, à l’intérieur et à l’extérieur, sauf s’ils sont en train de manger ou s’ils participent à une activité physique. Tous les élèves, peu importe l’âge ou le niveau, doivent porter leur masque en tout temps sur l’autobus scolaire, même s’ils sont assis seuls dans un banc ou avec un membre de leur famille.

Conformément au plan de retour à l’école, toutes les activités internes, interscolaires et parascolaires sont suspendues tant que les zones sont dans la phase orange.

Les enfants qui fréquentent un établissement de garderie éducative après l’école doivent porter un masque en tout temps, sauf s’ils participent à une activité physique ou s’ils sont en train de manger ou de boire. Les enfants âgés de deux ans et plus doivent porter un masque lorsqu’ils se trouvent dans les aires communes et lorsqu’ils utilisent les moyens de transport fournis par l’établissement.

École L.E. Reinsborough

Un cas positif a été confirmé à l’école L.E. Reinsborough à Dalhousie, et la communauté scolaire a été informée. La Santé publique continue à travailler à la recherche des contacts, qui orientera les décisions au sujet des répercussions possibles sur l’apprentissage au cours des prochains jours. Les familles doivent attendre d’autres communications de l’école pendant la fin de semaine.

Académie Notre-Dame

Un cas positif a été confirmé à l’Académie Notre-Dame à Dalhousie, et la communauté scolaire a été informée. La Santé publique continue à travailler à la recherche des contacts, qui orientera les décisions au sujet des répercussions possibles sur l’apprentissage au cours des prochains jours. Les familles doivent attendre d’autres communications de l’école pendant la fin de semaine.

Sugarloaf High School

Un cas positif a été confirmé à l’école secondaire Sugarloaf, à Campbellton. Par conséquent, l’école était fermée vendredi pour procéder à la recherche de contacts. Le personnel prend des dispositions pour que les élèves puissent récupérer leurs effets personnels et toute autre chose dont ils pourraient avoir besoin pour poursuivre l’apprentissage en ligne. Tous les élèves de l’école secondaire poursuivront leur apprentissage à distance les mardi 13 et mercredi 14 octobre. Cela donnera au personnel enseignant le temps nécessaire pour préparer la transition vers l’apprentissage en ligne à temps plein pour les élèves du Québec, qui débutera mardi.