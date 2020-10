Zone orange: pas la bienvenue en Nouvelle-Écosse

En dépit des récentes éclosions de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick, la bulle Atlantique tient toujours le coup. Mais les citoyens des zones 1 et 5 pourraient avoir de mauvaises surprises s’ils tentent de s’aventurer hors de la province.

C’est l’avertissement lancé par Carole McLean de la région de Campbellton qui a dû écourter son séjour en Nouvelle-Écosse faute de pouvoir trouver un endroit où loger.

En vacances dans cette province, elle s’est vue refuser la location de chambres d’hôtel à quelques reprises après le passage de la zone 5 en phase orange.

«Tout allait bien dans le processus de réservation jusqu’à ce que je mentionne ma provenance. Là, c’était un non catégorique», témoigne-t-elle.

Propriétaire d’une entreprise de toilettage pour animaux à Campbellton, Mme McLean a eu un été pour le moins éprouvant où elle a notamment perdu son conjoint et, encore plus récemment, sa mère. Celle-ci avait donc vraiment besoin de se changer les idées quelques jours.

À défaut de pouvoir le faire en Gaspésie – son premier choix –, elle a opté pour la Nouvelle-Écosse. Au moment de son départ, la zone 5 était toujours en phase jaune et aucune éclosion n’avait été répertoriée. Du coup, tout s’est fait dans les règles de l’art.

«Depuis le début de la pandémie, on nous dit de profiter de la bulle, de voyager en Atlantique. C’est donc ce que j’ai fait, je me suis planifié un petit séjour là-bas. Mais jamais je n’aurais pensé vivre une telle aventure», raconte l’entrepreneure, visiblement encore secouée par son expérience.

Mme McLean a entamé ses vacances en Nouvelle-Écosse mercredi dernier, un roadtrip dans la région de Chéticamp d’abord, la Cabot Trail. À ce moment, on commençait à voir les cas de COVID-19 apparaître au Nouveau-Brunswick, mais aucune région n’avait encore changé de niveau d’alerte sanitaire.

«Quand je suis arrivée là-bas, ç’a bien été au départ. Mais peu à peu j’ai senti que les gens commençaient à être plus méfiants, parce que l’on parlait de plus en plus des éclosions de Moncton. Par la suite, quand les zones 1 et 5 ont reculé en phase orange, le changement d’attitude a été total. Les hôtels étaient vraiment réticents. Il a fallu que j’argumente pour qu’on me laisse louer une chambre», dit-elle.

La dernière journée, alors qu’elle revenait vers Halifax, a été la pire. Mme McLean a téléphoné à quatre hôtels et s’est présentée en personne à trois autres avant de finalement en trouver un pour la nuit.

«C’était des refus catégoriques. Personne ne voulait courir de chance en raison de la COVID-19. J’avais beau leur dire que j’étais déjà en Nouvelle-Écosse quand ces zones sont passées à l’orange, donc qu’il n’y avait rien à craindre. Mais ça ne comptait pas, ils n’acceptent tout simplement aucun voyageur de ma zone. J’ai donc décidé de revenir au Nouveau-Brunswick», poursuit-elle.

Une mauvaise surprise l’attendait par contre à la sortie de son hôtel dimanche, soit une note collée dans son pare-brise lui enjoignant de retourner dans sa province. Il était accompagné, sur sa porte, d’une égratignure faite visiblement à l’aide d’une clé.

«Je n’en revenais tout simplement pas. C’est décevant, mais aussi très frustrant parce que tu te dis que ça fait plusieurs jours que tu encourages l’économie de cette province et que c’est comme ça que l’on te remercie. On se fait dire de s’en retourner chez nous», poursuit-elle.

Ce qui l’agace dans cette histoire, c’est que contrairement aux bulles québécoises qui étaient claires sur l’interdiction de nuitée, il est toujours permis de voyager dans les limites de la bulle Atlantique et d’y passer la nuit. Car s’ils sont déconseillés, les voyages hors des zones orange ne sont pas pour autant interdits.

Celle-ci avoue avoir terminé ses vacances avec un goût très amer en bouche. Elle a préféré écourter son séjour en Nouvelle-Écosse compte tenu de cet incident et de la réticence des hôteliers. Elle a traversé la frontière et est revenue au Nouveau-Brunswick.

Elle espère être un cas isolé. Son message aux citoyens des zones 1 et 5: soyez prévoyants et informez-vous bien avant de vous déplacer à l’intérieur de la bulle, car l’accueil pourrait être pénible par endroit.

«C’est probablement une peur momentanée de quelques individus reliée à la peur de la COVID-19, au recul des zones 1 et 5 en phase orange. Mais ça n’excuse pas pour autant leur comportement», souligne-t-elle.