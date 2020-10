COVID-19: huit nouveaux cas au N.-B. mercredi

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé huit nouveaux cas de COVID-19, mercredi. Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 90 dans la province.

Deux nouveaux cas ont été répertoriés dans la zone 1 (Moncton). Ils touchent des gens âgés de 60 à 69 ans et de 70 à 79 ans.

Six nouveaux cas ont été détectés dans la zone 5 (Restigouche). Une personne de 30 à 39 ans, deux de 40 à 49 ans, deux de 50 à 59 ans et une de 60 à 69 ans sont touchées.

Cinq personnes infectées étaient hospitalisées, mercredi. Du nombre, une repose aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, 292 cas ont été répertoriés au N.-B. Le coronavirus a aussi fait deux morts.

Au cours des huit derniers jours, la Santé publique du N.-B. a rapporté 87 nouveaux cas.

Il y avait, mercredi, 45 cas actifs dans la zone 1 et 43 dans la zone 5. On dénombre également deux cas chacun dans les régions de Saint-Jean et de Fredericton.

La médecin hygiéniste en chef, Jennifer Russell, a par ailleurs indiqué que la source de l’éclosion dans la région de Moncton est liée à un voyage.

Selon Mme Russell, le fait de connaître l’identité du patient zéro permettra de mieux gérer l’éclosion.

Pour ce qui est de la région du Restigouche, la source de l’éclosion demeure sous enquête.

Elle a ajouté que 150 personnes de la zone 1 (Moncton) sont actuellement en isolement, contre 320 dans la zone 5 (Restigouche).

Mme Russell a insisté sur le fait que les gens qui étaient invités à s’isoler par le Santé publique devaient le faire.

Au sujet des cas qui ont été détectés dans cinq écoles du Restigouche, Dre Russel a indiqué qu’aucun cas de transmission n’avait jusqu’ici été répertoriés.