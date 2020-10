Du nouveau au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick

Le Jardin Botanique du Nouveau-Brunswick présentera la première édition du Jardin Emballé le 6, 7 et 8 novembre. - Acadie Nouvelle: Allison Roy

Quitte à accueillir les artisans locaux dans le cadre d’un grand marché collaboratif, cet hiver, le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick en profite pour lancer un nouvel événement qui mijote depuis quelque temps. Du 6 au 8 novembre, les familles sont donc invitées à la première édition du Jardin Emballé, un festival hivernal qui mettra en honneur les créations locales, mais aussi la magie de la saison.

Guirlandes lumineuses, guimauves sur le feu, musique d’ambiance et des centaines de créations locales…

Le nouvel événement, organisé en collaboration avec six organismes culturels et la Ville d’Edmundston, rassemblera une quarantaine d’artistes du Madawaska et soulignera les petits plaisirs de l’hiver.

«Le jardin sera illuminé de façon hivernale», précise Anne Martin, la coordinatrice de l’événement. «On veut que les gens aient le goût de venir se balader et de découvrir nos artistes.»

En plus des décorations festives qui borderont le sentier de marche, un grand chapiteau chauffé sera installé au coeur du parc.

Une trentaine de tables remplies d’oeuvres d’arts, de produits artisanaux et alimentaires faits à la main se trouveront à l’intérieur.

D’autres seront éparpillés autour du site, dont au centre d’accueil, dans l’herboristerie, à l’atelier et au café Flora.

«On va servir des guimauves sur branche pour les enfants (…)», reprend la coordinatrice.

Des chocolats chauds pourraient aussi être disponibles question de garder les jeunes au chauds à l’extérieur.

Par ailleurs, Mme Martin souligne que l’activité sera gratuite pour tous cette année.

Elle incite les familles à profiter du jardin plus d’une fois au cours du week-end s’ils le désirent.

«On espère que ce n’est qu’un début et que comme nos autres évènements, celui-ci prendra de l’ampleur. L’an prochain, on aimerait offrir des randonnées à cheval pour les enfants comme on la déjà fait dans le passé.»

Contrairement à la Grande Grouille qui a eu lieu il y a quelques semaines, les familles n’auront pas besoin de réserver leur place pour participer au Jardin Emballé.

Les organisateurs surveilleront le nombre de visiteurs à l’entrée afin de s’assurer que la distanciation sociale soit respectée. Le port du masque sera toutefois obligatoire à l’intérieur des bâtisses et sous le chapiteau.

La tenue de l’événement dépend évidemment de l’évolution de la COVID-19, mais en date de mercredi, la zone 4 (Edmundston) ne comptait toujours aucun cas.

Une quarantaine d’artistes et d’artisans participeront au grand marché collaboratif. – Acadie Nouvelle: Allison Roy Le Jardin Botanique du Nouveau-Brunswick prépare pour la première fois cette année une activitée hivernale. – Acadie Nouvelle: Allison Roy

Un week-end important pour les artistes et les artisans

La pandémie a bouleversé le secteur culturel et forcé l’annulation de plusieurs événements au cours des derniers mois, dont le marché d’Edmundston, la journée de la citrouille, le marché de Noël du Centre Maillet et le rendez-vous des Marchands au Casino.

Pour certains créateurs, l’évènement du 6, 7 et 9 novembre sera donc la seule occasion de l’année de mettre leurs produits en valeur et de générer des profits.

Plus tôt en septembre, Christine Lavoie, la directrice du Service Arts et Culture à la Ville d’Edmundston, avait précisé que l’événement visait à répondre aux besoins criants de la communauté artistiques.

Une liste de tous les exposants participants sera disponible sur le site web du Jardin Botanique d’ici les prochains jours.