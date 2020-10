COVID-19: aucun nouveau cas au N.-B. jeudi

La Santé publique du Nouveau-Brunswick n’a annoncé aucun nouveau cas confirmé de COVID-19 pour la première fois en plus d’une semaine, jeudi.

Une personne atteinte du virus s’est rétablie, ce qui a fait chuter le nombre de cas actifs à 89. Cinq personnes étaient toujours hospitalisées, jeudi, donc une aux soins intensifs.

«Bien que nous n’ayons aucun nouveau cas aujourd’hui (jeudi), nous devons nous rappeler que ce virus est encore présent au Nouveau-Brunswick et nous devons être très prudents», a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, par voie de communiqué.

Elle a rappelé que l’auto-isolement est le meilleur outil pour freiner la propagation du virus et pour réduire la durée des éclosions en cours dans les zones de santé 1 (Sud-Est) et 5 (Restigouche).

«Nous devons maintenir la distanciation physique, pratiquer une bonne hygiène et nous soutenir les uns les autres alors que nous traversons cette pandémie ensemble.»

Rappelons que ces deux régions ont été ébranlées par des éclosions au cours des derniers jours.

La COVID-19 s’est invitée dans deux foyers de soins spéciaux et dans quelques écoles. Des dizaines de nouveaux cas ont été rapportés. Ces éclosions n’ont toujours pas fait de victimes.

Elles ont toutefois poussé le gouvernement à faire régresser les zones 1 et 5 en phase orange de déconfinement.

Les résidents et les entreprises du Sud-Est et du Restigouche doivent donc suivre des lignes directrices beaucoup plus strictes que le reste de la province jusqu’à nouvel ordre.

Toutes les autres zones de la province demeurent en phase jaune de déconfinement pour l’instant.

Retour en classe: plus de détails pour deux écoles du Restigouche

Le gouvernement provincial a annoncé plus de détail sur le plan de retour en classe pour deux écoles touchées par l’éclosion du Restigouche.

Les élèves de l’Académie Notre-Dame de Dalhousie vont poursuivre leur apprentissage à la maison jusqu’à vendredi. Ils seront de retour en classe la semaine prochaine selon un horaire échelonné.

À l’école Dalhousie Regional High School, les élèves de la neuvième à la 12e année sont déjà de retour en classe. Les élèves et le personnel de la sixième à la huitième année resteront à la maison jusqu’au 22 octobre.