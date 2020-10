Jeune cycliste fauché par une voiture: aucune arrestation pour l’instant

Très peu de détails ont été dévoilés concernant la collision qui a tué un jeune cycliste à Cap-Pelé, lundi. La GRC confirme cependant qu’elle a parlé au conducteur et que l’alcool n’a pas joué un rôle dans l’incident.

Pour l’instant, personne n’a été arrêté ni accusé de quoi que ce soit, selon le caporal Éric Rousselle de la GRC de Shediac.

«À ce moment-ci, c’est encore sous enquête.»

La cause de l’incident n’a pas encore été élucidée. La police n’a pas non plus précisé à quelle vitesse le véhicule roulait juste avant de frapper la victime.

Lundi soir, vers 19h40, un jeune cycliste âgé de 13 ans a été frappé par une automobile alors qu’il pédalait sur le chemin Trois Ruisseaux, selon la GRC.

L’enfant était inconscient et n’avait pas de pouls lorsque les secours sont arrivés. Après un travail de longue haleine, ils ont réussi à le réanimer.

Des ambulanciers l’ont ensuite transporté d’urgence à un hôpital de Moncton.

La victime a passé plusieurs heures aux soins intensifs et est décédée de ses blessures mardi.

Selon la GRC, la personne qui conduisait le véhicule et une autre personne qui se trouvait à bord du véhicule n’ont pas été blessées. – AB