La Santé publique a signalé huit nouveaux cas de COVID-19 samedi au Nouveau-Brunswick.

Il y a six cas dans la zone 5 (région de Campbellton), qui sont :

– une personne âgée de 19 ans ou moins;

– une personne âgée entre 40 et 49 ans;

– deux personnes âgées entre 50 et 59 ans; et

– personnes âgées entre 60 et 69 ans.

Les autres deux cas sont une personne âgée de 19 ans ou moins dans la zone 1 (région de Moncton), et une personne âgée entre 30 et 39 ans dans la zone 2 (région de Saint-Jean). Les deux cas sont liés à un voyage à l’extérieur de la bulle atlantique, et ne sont pas liés aux éclosions des zones 1 ou 5. Ces personnes sont en auto-isolement.

Il y a 305 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 203 personnes se sont rétablies. Il y a eu deux décès, et 100 cas demeurent actifs. Trois patients sont hospitalisés, et l’un d’entre eux se trouve à l’unité des soins intensifs. À ce jour, 90 995 tests de dépistage ont été réalisés.

Zones 1 et 5 dans la phase orange

Les zones 1 et 5 demeurent dans la phase orange du plan de rétablissement du Nouveau-Brunswick relatif à la COVID-19.

Toutes les autres zones du Nouveau-Brunswick demeurent dans la phase jaune

Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse a pour sa part rapporté deux nouveaux cas de COVID-19.

Ces infections ont été dépistées dans le centre de la province, un secteur qui comprend Halifax.

Pas moins de 1095 personnes ont contracté le virus en sol néo-écossais et 65 y ont succombé.

La province compte désormais cinq cas actifs et aucune hospitalisation en lien à la pandémie.